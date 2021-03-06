«سارة» تطلب الطلاق: عنده خوف مرضي من الكلاب ورفض يتعالج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور 5 أشهر فقط على زواجها، وقفت «سارة.ن» أمام محكمة أسرة الكيت كات، تتحدث عن أسباب طلبها الانفصال، حيث كانت تعشق السيدة الثلاثينية تربية الحيوانات في منزلها ولكن خوف زوجها جعله يرفض تواجدهم، ويعترض على تربيتهم بالمنزل.

سارة: كان بيرفض يروح جنينة الحيوانات

بدأ خوف زوجها الزائد عن الحد في الظهور بعد الزواج: «كان بيخاف أوي لدرجة أنه كان بيرفض يروح جنينة الحيوانات بسبب الخوف ده».

طلبت الزوجة من زوجها ضرورة الخضوع للعلاج النفسي ولكنه رفض ذلك، واتهمها بأنها هي التي تحتاج للعلاج النفسي حتى تقرر ضرورة تدخل أهله لإقناعه .

سارة: كان نفسي يتعالج من خوفه المرضي لكنه رفض

رفض الزوج الذي يعمل مهندس في إحدى الشركات تدخل أهله في حياته وعلاجه من الخوف المرضي من الحيوانات: «أنا مكنتش مشكلتي تربية الكلاب بس خوفه المرضي كنت عايزاه يتعالج، ولما رفض بدأت أواجه صعوبة إني أكمل معاه»، حسب حديثها لـ«هُن».

انتظرت شهرين بعد آخر حوار دار بينهما لتعطيه فرصة العلاج، ولكن استمر اصراره على الرفض بعد محاولات الاقناع المختلفة حتى يبدأ التفكير في ضرورة الانفصال عنه بعد 5 أشهر من الزواج.

بررت «سارة» طلب الانفصال لأنها لا تستطيع الحياة مع رجل يتصف بالجبن وصعوبة السيطرة على الأشياء بسبب خوفه، متسائلة: «لما يخاف من الكلاب إزاي ممكن يحميني؟».

وتشهد محاكم الأسرة العديد من قضايا الخلع، إذ لم تعد تقتصر على الخلافات الأسرية بل ظهرت أسباب أخرى، منها العنف والخلافات بسبب الأموال وماشابه ذلك، وأحيانا ينتهى الزواج بسبب خلافات بسيطة أو نتيجة المشكلات المتكررة.