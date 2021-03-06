الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من الفلفل الأخضر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الفلفل الأخضر من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية التي تعزز صحة الجسم، وتساعده على التعافي من بعض الأمراض، فضلا عن غناه بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة العين، والتقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان، لكن على النقيض الآخر، الإفراط في تناوله يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من الفلفل الأخضر، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه، وذلك من خلال موقعا "stylecraze"، و"eatingwell"،و"buzzthisviral".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول ثمرتين ذات الحجم الصغير في اليوم، يمنحك 30 سعرة حرارية.

فوائد الفلفل الأخضر:

- يحتوي على مركب كيميائي يسمى اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على صحة العين، ومنع حدوث التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

- وبسبب احتوائه على نسبة عالية من الحديد، يساعد على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، فضلا عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يعزز من الوقاية من الأنيميا وفقر الدم.

-نظرا لأنه يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات، إذ يساهم في تخفيف الألم والتورم المرتبط باضطرابات العظام الشديدة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- يمكن أن يساعد في علاج مرضى الربو، نظراً لكونه غنياً بالمغذيات النباتية، التي لها القدرة على الاسترخاء في مجرى التنفس وتقليل اللهاث.

- يساعد في التقليل من مخاطر القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، وذلك بسبب احتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سي.

- كونه من الخضروات الغنية بالألياف الطبيعية القابلة للذوبان، إذ يمكنه بسهولة حماية القولون من العناصر السامة.

- يلعب الفلفل الأخضر أيضًا دورًا مهمًا في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات.

- لأنه غني بالكالسيوم، يمكن أن يحافظ على صحة العظام وأسنان قوية، فضلا عن تحسين صحة الفم بشكل كبير.

- يساهم فيتامين ج الموجود في الفلفل، على تعزيز قدرة الجهاز المناعي للجسم على أداء وظائفه لمكافحة الفيروسات والعدوي.

- يمكن لفيتامين سي الموجود في الفلفل أن يعزز من تكوين الكولاجين في البشرة، ما يجعلها أكثر نعومة ونضارة.

- محتوى المغذيات النباتية في الفلفل الأخضر فعالة جدا في علاج الطفح الجلدي، وحب الشباب، والتهابات الجلد الأخرى.

- يمكن أن يساهم في علاج بعض أنواع العدوى مثل القدم الرياضي، والهربس النطاقي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

أضرار الإفراط في تناوله:

- يمكن يؤدي استهلاك الفلفل بكميات كبيرة إلى تهيج المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي، وزيادة التعرق.

- خصائصه القوية يمكن أن تساهم في تلف الكبد أو الكلى، إذ تم تناوله يوميا بكميات كبيرة.

- يجب التوقف عن استهلاك الفلفل الأخضر قبل أسبوعين على الأقل من العمليات الجراحية، وذلك لأنه يزيد من النزيف أثناء العملية.

- ينصح مرضى التهاب المعدة والقرحة، عدم الإكثار من تناوله، إذ أنه يساعد على تفاقم أعراض الالتهاب.