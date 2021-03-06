كورونا اليوم: أثر جانبي خطير لهذا اللقاح.. وفصيلة دم معينة قد تنجو من المضاعفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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فصيلة دم معينة قد تنجو من المضاعفات

وفقًا لدراسة حديثة، يمكن أن تحدد أنواع الدم أيضًا مخاطر كورونا، ومع ذلك، يواصل العديد من العلماء والمهنيين الطبيين دراسة الصلة بين SARs-COV-2 ومجموعات الدم المختلفة في محاولة لفهم الأمر نفسه، وفقا لموقع timesofindia.

ووفقًا للدراسة الأخيرة والأبحاث التي أجريت في وقت سابق، فإن فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بعدوى كوفيد وأقل عرضة للإصابة بالمضاعفات.

4 طرق تحدد موقع كوفيد-19 على بشرتك

ادعت الأبحاث أن هناك طريقة أخرى لتحديد موقع فيروس كورونا على بشرتك، وفقًا لدراسة حديثة في المملكة المتحدة، حيث يمكن أن تحدث أربعة أنواع من التغيرات الجلدية إذا كنت مصابًا بـ"كوفيد- 19"، وفقا لـ"timesofindia".

الأربعة أنواع من مشاكل الجلد المرتبطة بكورونا، تتمثل في: الشرى أو خلايا النحل، تورم الأصابع، آفات جلدية/ طفح بقعي، آفات حويصلية.

أثر جانبي خطير لهذا اللقاح

معظم الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها للقاحات خفيفة ولكن تم إدراج شلل الوجه النصفي كأثر جانبي محتمل للقاح فايزر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فما هو؟

شلل الوجه النصفي هو ضعف مؤقت أو نقص في الحركة يؤثر على جانب واحد من الوجه، وكتب الباحثون: "تشير البيانات المتاحة للجمهور من تجارب لقاح Pfizer-BioNTech و Moderna إلى وجود خلل في حدوث شلل نصفي بعد التطعيم".

هل يجب إجراء فحص للسرطان بعد أخذ لقاح كوفيد؟

وفقا لموقع "medicalxpress"، عليك أن تتأكد من إخبار الطبيب بنوع اللقاح الذي حصلت عليه لتجنب الإنذار الكاذب من الآثار الجانبية المؤقتة.

هذه هي نصيحة خبراء السرطان وأخصائيي الأشعة، في بعض الأحيان تنتفخ الغدد الليمفاوية، وخاصة في الإبط، بعد التطعيمات، وهو رد فعل طبيعي من قبل الجهاز المناعي، لكنه رد فعل قد يكون مخطئًا على أنه سرطان إذا ظهر في تصوير الثدي بالأشعة السينية أو أي فحص آخر.