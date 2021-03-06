منها تناول السبانخ.. 4 خطوات تمكنك من التخلص من الكوابيس والأحلام المزعجة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل فكرت يومًا في إتباع نظام يمكنك من النوم بشكل مريح دون كوابيس أو تململ فمن المؤكد أنك استيقظت في إحدى الليالي وأنت تشعر بحالة من الفزع و قلبك يرتجف خوفا إذا لم تكن من الأشخاص الذين يعانون بشكل مفرط من الأحلام المزعجة حيث يعاني العديد من الناس من الكوابيس والأحلام السيئة ما يؤثر سلبا على مزاجهم ويصل الأمر إلى العلاج النفسي.

خطوات بسيطة وفقا للخبراء يمكنك إتباعها لتجنب الكوابيس وتمكنك من السيطرة عليها بحسب خبيرة النوم تيريزا تشيونغ تضمن لك هذه النصائح الراحة أثناء النوم.

ونشر موقع فيستا باز الخطوات التي نصحت الخبيرة باتباعها للتخلص من الكوابيس وللاستمتاع بأحلام هادئة تكمن في تغيير الروتين اليومي إلى خداع الجسم ليعتقد أنه يعاني من الإرهاق الدائم ما يؤدي إلى كوابيس.

تناول الخضراوات للتخلص من الكوابيس

تشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأكلات التي تحتوي على فيتامين B6 قبل النوم هم الأكثر قدرة على تذكر أحلامهم وكانوا أكثر استرخاء أثناء النوم لذلك توصي تيريزا بتناول بعض الخضروات منها السبانخ الأفوكادو إلى نظامك الغذائي لتحسين نوعية الأحلام والتخلص من الكوابيس.

تمارين التمدد والاسترخاء

هناك عدة طرق يمكنك اتباعها أيضًا للتخلص من الأحلام السيئة فبحسب خبيرة النوم تساعد تمارين التمدد الجسم على الاسترخاء والتخلص من التوتر وكلما كان الإنسان أقل توترا كانت نوعية نومه أفضل وكان أقل عرضة للأحلام السيئة.

الاستحمام بالماء الدافئ للتخلص من الكوابيس

الاستعانة بالماء الدافئ يخلصك من التوتر ويهيأ جسمك للنوم فتخصيص 10 دقائق من الوقت يوميًا قبل النوم في حوض الاستحمام الدافئ يحسن نوعية النوم والأحلام والسبب في ذلك أن الحمام الدافئ يساعد على تقليل درجة حرارة الجسم وتحفيز عملية النوم بشكل مريح ولذلك أكدت تيريزا على ضرورة أخذ الحمام الدافئ قبل النوم بساعة أو اثنتين.

مراقبة القمر لتجنب الأحلام المزعجة

تكشف الخبيرة أيضًا أنه بإمكاننا التخلص من الأحلام المزعجة وتحويلها إلى أحلام هادئة وسعيدة إذا خصصنا وقتًا قبل النوم لمراقبة القمر فهذا يحقق عملية التواصل ذاتك الذات الداخلية حيث يشير الخبراء إلى وجود علاقة قوية بين القمر والحدس والأحلام لذلك إذا كنت تستطيع رؤية القمر من خلال إحدى نوافذ المنزل في الليلوالتأمل فيه لمدة لا تزيد عن 10 دقائق وإذا لم يكن بإمكانك رؤية القمر مباشرة يمكنك استخدام صورته.