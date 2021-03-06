يقوي المناعة.. تعرف على فوائد اللب السوري

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوى اللب السوري على العديد من الفوائد حيث يساعد على تقوية المناعة للوقاية من الفيروسات وخاصة فيروس كورونا ومن الفوائد الاخرى للب السوري كما ذكرها موقع healthy line.

يحتوي على الفيتامينات

يحتوي اللب السوري على العديد من الفيتامينات منها، فيتامين أ المهم لتغذية الجلد والشعر، فهذا الفيتامين يعمل على تجديد خلايا البشرة ويقاوم التجاعيد، كما أنه يعالج مرض الملاريا، ويحتوي اللب السوري على فيتامين هـ الذي ينشط الدورة الدموية في الجسم، و فيتامين د الذي يقوي اللثة والأسنان، كما يسكن آلام العظام ويساعد على تقويتها.

التقليل من مستوى الكوليسترول

يقلل اللب السوري من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة مثل النيكوتين والبيريدوكسين، والتي تنظف جدران الأوعية الدموية من الكوليسترول المترسب عليها.

ويحتوي على أوميجا 3 الذي يساعد على الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب مثل السكتة القلبية وتصلب الشرايين، وأمراض الأوعية الدموية.

تنشيط وظائف الدماغ

يساعد في تنشيط وظائف الدماغ لأنه يقوم بتنشيط الناقلات العصبية ما يقلل من الأعراض النفسية كالشعور بالقلق والتوتر والإصابة بالاكتئاب، كما أن اللب السوري ينمي الذاكرة ويقوي التركيز، كما أنه يساعد على علاج الضعف الجنسي.

يقوي المناعة

اللب السوري مليئ بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين ب 6، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

فيتامين هـ مهم في تنظيم وظيفة الجهاز المناعي، وهو خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

التدخين

يساعد اللب السوري بعض الأشخاص في الإقلاع عن التدخين، إذ يجدونه بديلا مسليا للتدخين، كما أنّه يزيل التوتر، ويصفه الطبيب بكميات محددة.

دهون غير مشبعة

يحتوي اللب السوري على نسبة عالية من الدهون، معظمها دهون غير مشبعة.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، قد تساعد الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة قلبك. ولكن هذه هي الحالة فقط إذا تم تناولها باعتدال، وتناولها بدلاً من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة.