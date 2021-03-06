القاهرة - سمر حسين - يعتبر الكريب من الأكلات السريعة التي يفضل البعض تناولها بسبب مذاقه الرائع، ويتم طهي الكريب بطرق مختلفة، نقدم لكِ طريقة عمل الكريب الكداب على طريقة الشيف سالي فؤاد، مقدمة برنامج حلو وحادق.

المكونات

رقاق طري.

شرائح جبنة رومي.

شرائح بصل.

شرائح طماطم.

كاتشب ومايونيز.

لحم مفروم معصج أو مكعبات فراخ أو جبن أو بطاطس للحشو.

طريقة عمل الكريب الكداب

يحضر الحشو حسب الرغبة.

تفرد ورقة من الرقاق الطري ويقطع طرفها بالسكين من نصفها ولكن دون شقها بالكامل، حتى يمكن طيها على شكل مثلث مثل الكريب.

يوضع الحشو على الرقاق الطري في منتصف أطرافه الأربعة بحيث يتم تقسيم الحشو على أربع أجزاء، ربع للحم وربع للبصل والطماطم وربع أخر يدهن كاتشب ومايونيز والربع الأخير جبنة.

يطوى الرقاق الطري على شكل مثلث.

طريقة أخرى للحشو

يوضع حشو الكريب في منتصف الرقاق الطري، ثم يطوى النصف الفارغ على الحشو ثم يطبق مرة أخرى على شكل مثلث.

طريقة التسوية

في طاسة ساخنة توضع ملعقة كبيرة من الزبدة.

يوضع كريب الرقاق في الطاسة ويغطى حتى تذوب الجبنة ويحمر الوجه.

يقلب الكريب على الجهة الأخرى حتى تحمر.

يقدم كريب الرقاق ساخن مع البطاطس المحمرة.