«تكلفة الفرح عالية».. عروسان يصدمان المعازيم: «اتبرع باللي تقدر عليه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حيلة جديدة لجأ لها عروسان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث بدلا من نشرهما دعوات للمدعوين لحضور زفافهما، قاما بنشر بطاقة حملت عنوان «نتمنى الخير»، وطالبا خلالها المعازيم بإهدائهما الأموال في يوم زفافهما.

العروسان يطالبان المدعوين بالتبرع لهما

وقاما العروسان الأستراليان، بمطالبة المدعوين بوضع 100 دولار، أي ما يعادل ألف جنيه مصري عند حضور حفل الزفاف، وذلك لمساعدتهما في تخطي أزماتهما المادية بسبب تكليفات الزفاف، وفستان العروس، والتقديم الطعام، والتصوير، حسب صحيفة «ميرو» البريطانية.

طبع البطاقات

وسرعان ما قام العروسان بطبع مجموعة من البطاقات، ونشرها عبر صفحاتهم الشخصية بموقع «فيس بوك»، ودونوا خلالها، «بعدما أنفقنا الكثير من التكاليف بسبب تجهيزات زفافنا، أصبح حسابنا المصرفي مدين، ونريد أن يعود إلى الائتمان، فنحن نتمنى الخير، لذلك ضع أموالك لمساعدتنا على تحقيق رغباتنا الجديدة وحقق لنا أحلامنا».

انتقادات وسخرية من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

وسرعان ما تم التفاعل من قبل متابعين الزوجين، حيث قوبلت بوابل من السخرية الشديدة والانتقادات اللاذعة من قبل بعض رواد السوشيال ميديا.

فدون أحد المستخدمين قائلا: «يا إلهي فهناك طرق مهذبة لطلب المال لكن هذا الأمر ليس كذلك، هذا الأمر مبتذل بعض الشئ، يجب فضح هؤلاء الزوجين، هذا الموقف لا يوجد وصف دقيق له فكيف يقومون بطلب كهذا؟، هل يمكن لأحد التفكير في مساعدة العروسين بعد طلبهم هذا لا أعتقد، مطلبهم لم يكن واقعيا بالمرة».