منها شرائط التبييض.. طرق علاج البقع البنية في الأسنان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظهر البقع البنية على الجزء الخارجي من الأسنان، وبالتحديد على «المينا» الطبقة الخارجية الصلبة للأسنان، وتساعد بعض الطرق المنزلية على حل هذه المشكلة منها كما ذكرها موقع سكاي نيوز عربية.

علاج البقع البنية في الأسنان

أولا يجب بدء العلاج بزيارة طبيب الأسنان.

أن علاجات التبييض المنزلية تعمل على مقاومة هذه البقع البنية، مثل معاجين الأسنان التبييضية وأدوات التبييض وشرائط التبييض.

لا يجب الإفراط في استخدام هذه الوسائل على اعتبار أنها يمكن أن تدمر مينا الأسنان.

يجب زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل في السنة.

قشر الليمون

قشر الليمون يستخدم للتخلص من البقع البنية على الأسنان، وهذا من خلال فرك الأسنان بقشر الليمون.

صودا الخبز للتخلص من البقع البنية

للتخلص من البقع البنية يمكنك استخدام صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين، ويتم مزجهما حتى نحصل على عجينة.

يتم وضع الخليط على فرشاة الأسنان واستخدامها مع فرك الأسنان جيداً، ما يساعد على التخلص من البقع البنية.

خل التفاح

يستخدم خل التفاح للقضاء على البقع البنية والناتجة عن التدخين وشرب القهوة والشاي بكميات كبيرة، إضافة إلى أنه يساعد على قتل الجراثيم والبكتيريا المسببة لمشكلات الأسنان.

أسباب البقع البنية على الأسنان

يعد من أهم أسباب ظهور البقع البنية هو عدم تنظيف الأسنان والعناية بها بشكل يومي، ما يؤدي إلى تراكم الجير الذي يتسبب في هذه البقع.

كثرة التدخين تنتج عنها مواد تلتصق بالأسنان، والتي تتسبب في حدوث التصبغات والتغير في لون الأسنان، ويكون هذا ناتجا عن تأثير التبغ على الأسنان وتغير لونها.

تسوس الأسنان وحدوث مشكلات في طبقة المينا يؤدي إلى ظهور البقع البنية والسوداء التي تحدث نتيجة تراكم بقايا الطعام على الأسنان.

تناول الأطعمة والمشروبات الملونة والتي تترك أثرا على الأسنان ما يصيبها بالتصبغات، خاصة عند تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاي، والتي يتسبب كثرة تناولها في ظهور البقع البنية على الأسنان بشكل كبير.

كثرة استخدام غسول الفم الذي يستخدم لعلاج أمراض اللثة والتخلص من الرائحة الكريهة ما يؤدي إلى ظهور البقع البنية على الأسنان بشكل ملحوظ.

تناول بعض أنواع الأدوية ومنها مكملات الحديد، والتي تساعد على التسبب في البقع البنية والسوداء على الأسنان.