«طبلية ومخرطة».. «عبير» تحافظ على الهوية المصرية بـ«فن المجسمات» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحدي أقبلت عليه عبير سعد الدين مصممة مصغرات وديكوباج، بعد تخرجها في كلية التربية النوعية شعبة تربية فنية، بدأت تعمل في الهاند ميد منذ سنوات طويلة، نظرا لدراستها، كما أنها بدأت في سن صغير للغاية لأنها هوايتها منذ أن كانت طفلة.

صممت «عبير» الكثير من الأعمال اليدوية بداية من الإكسسوارات بالوير، الأحجار، الفضة، والنحاس، وبعد ذلك عملت في الديكوباج بكل أنواعة وتجديد لقطع الأثاث بالطرق المختلفة.

تقول خلال لقائها في برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنها تحب تلقي المزيد من الكورسات وتكون معظمها أونلاين، لكن طوال الوقت تعمل على التطوير من نفسها والتعلم الكثير من الأشياء الجديدة حتى تساعدني بشكل كبير في عملي.

«كل شيء تحتاجه للتعلم موجود على اليوتيوب ولكن كل الفيديوهات أوروبية من الدرجة الأولى وهذا شيء استفزني للغاية وحسسني بالغيرة أنه ليه إحنا منبقاش كده على الرغم من إننا عندنا تاريخ وتراث والكثير من الأشياء التي نستطيع أن ننافس بها، ومن هنا بدأت التفكير بالعمل على التراث والهوية المصرية، وبدأت العمل على البيوت المصرية منها المطبخ ومحتوياته، منها النملية، الطبلية، المخرطة، والملوخية»، بحسب عبير.

تناولت «عبير» البيوت الشعبية والريفية وخاصة الصعيد، النوبة، وسيوة، وكل الأشياء المصرية التي تدل على التراث المصري، لافتة إلى أن العمل بالماكيت «تحدي» لأنها «مهمة صعبة للغاية».