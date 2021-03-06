فيروس كورونا: كيف تحدد موقع كوفيد-19 على بشرتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، زادت قائمة أعراض فيروس كورونا الجديد وتوسعت، مع الطفرات الجديدة والآثار طويلة المدى للفيروس، أصبح من المهم للغاية اكتشاف العلامات المبكرة وغير العادية لـ كوفيد.

ومع ذلك، فقد ادعت الأبحاث أن هناك طريقة أخرى لتحديد موقع فيروس كورونا على بشرتك، وفقًا لدراسة حديثة في المملكة المتحدة، يمكن أن تحدث أربعة أنواع من التغيرات الجلدية إذا كنت مصابًا بـ كوفيد، وفقا لـ timesofindia.

مشاكل الجلد المرتبطة بـ كورونا

وفقًا لتقارير الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، يعد السعال ودرجة الحرارة المرتفعة وفقدان الرائحة والذوق من أكثر العلامات شيوعًا لكورونا.

ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة أن 17٪ من مرضى COVID-19 عانوا من طفح جلدي كأول أعراضهم، في حين أن 21٪ من المرضى كان الطفح هو العرض الوحيد، ومع ذلك، وفقًا للبحث، هناك أربعة أنواع من مشاكل الجلد المرتبطة بـ كورونا.

الشرى أو خلايا النحل

الشرى عبارة عن طفح جلدي يسبب الحكة وعادة ما يكون أحمر أو وردي أو بلون اللحم، في معظم الحالات، يحدث الشرى بسبب تفاعلات الحساسية، ولكن وفقًا لدراسة شملت أربعة مستشفيات في الصين وإيطاليا، اشتكى 26٪ من مرضى COVID-19 من تطور خلايا النحل.

تورم الأصابع

تتميز بالتهاب مؤلم للأوعية الدموية الصغيرة في جلدك، وقد تم الإبلاغ عن تورم الأصابع بشكل شائع لدى المراهقين والشباب الذين لا يعانون من أعراض COVID-19 أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط، وتشير الأبحاث إلى أن 60 بالمائة من مرضى كوفيد يعانون من هذه الآفة الجلدية.

آفات جلدية / طفح بقعي

في دراسة أجريت في إسبانيا، من بين 375 مريضًا، كان 47 ٪ من المرضى الذين يعانون من تغيرات جلدية مرتبطة بـ كوفيد يعانون من طفح بقعي، إنه شكل من أشكال الآفات الجلدية التي تتميز بمناطقها المسطحة والمرتفعة من الجلد المشوه.

آفات حويصلية

تسمى منطقة الجلد المغطاة بفقاعة مرتفعة مملوءة بالسوائل نفطة أو آفة حويصلية.

واحدة من أقل الأمراض الجلدية شيوعًا الموجودة في مرضى كوفيد، أبلغ 9 ٪ من المرضى المشاركين في دراسة إسبانية عن أعراض مثل هذه المشاكل الجلدية.