خطوات تطبيق مكياج كوري خفيف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - يتميز المكياج الكوري بالبساطة وقلة الألوان المُستخدمة في تطبيقه، حيث يعتمد على إبراز جمال وجه العروس دون الحاجة إلى استخدام الكثير من الألوان أو القيام بنحت الوجه باستخدام الكنتور، أو اعتماد مكياج سموكي ثقيل لإبراز العينين، إضافة إلى تجنب استخدام الهايلايتر أو الجليتر اللامع، وهو ما يمنحك إطلالة هادئة وناعمة .



خطوات تطبيق مكياج كوري:



مكياج كوري خفيف



1-كريم الأساس: استخدمي القليل من كريم الأساس بنفس درجة لون بشرتكِ، ففي المكياج الكوري لا يتم استخدام درجات مختلفة من كريم الأساس أو الكنتور، ويُعتمد فقط على كريم أساس بنفس لون البشرة، لإخفاء آثار الحبوب أو البقع الداكنة أو المسام الواسعة، مع الحرص على عدم تغيير ملامح الوجه.

2-مكياج العيون: يعتمد المكياج الكوري الخفيف، على استخدام ظلال عيون بألوان هادئة، مثل اللون البيج أو البني الفاتح، أو الوردي الفاتح، أو اللون الخوخي أو المشمشي الفاتح.

وفي حال تطبيق الأيلاينر، يتم الاكتفاء برسم خط رفيع فوق العينين، ويمكن أيضاً سحبه لخارج العين عند طية الجفن، مع تحديد بسيط عند الطرف.

3-البلاشر: يمكن تطبيق البلاشر بطريقتين مختلفين في المكياج الكوري الخفيف ، فإما يتم الاكتفاء بتطبيق لون وردي فاتح على الخدود، خاصة للعروس ذات البشرة الفاتحة، أو يتم تطبيق بلاشر وردي أو خوخي داكن، لإظهار الخدود بشكل أكثر وضوحاً، وذلك في حال عدم استخدام الكنتور أو البلاشر على باقي الوجه، وهو ما يجعلك تحتاجين إلى المزيد من البلاشر على الخدود لإبراز ملامحها.

4-أحمر الشفاه: تلجأ الكوريات إلى تصغير الشفاه السميكة أو الكبيرة من خلال تطبيق أحمر الشفاه بشكل متدرج، حيث يتم استخدام لون أحمر شفاه فاتح على خط الشفاه العلوي والسفلي، مع تدريج الألوان، حتى يتم الوصول إلى اللون الداكن في منتصف الشفاه، وهو ما يجعلها تبدو بمظهر أصغر من حجمها الحقيقي.

5-رسم الحواجب: يفضل عند تطبيق المكياج الكوري الخفيف، رسم الحاجبين بشكل مستقيم، بنفس لون الشعر دون إجراء أي تغييرات عليهما، مع ضرورة تجنب رسم الحواجب الرفيعة.



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