كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - تتطلب اجتماعات العمل إطلالة ناعمة وأنيقة في الوقت نفسه، إذ إن المبالغة تفسد مظهر المرأة العاملة، وتعرضها للانتقاد، خصوصاً في اجتماعات العمل. لذلك، ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، نرصد لك كيفية تطبيق مكياج لاجتماعات العمل بطريقتين مختلفين لكن سهلتين جداً وسريعتين، لتكون إطلالتك لافتة وراقية على الدوام.



الطريقة الأولى

مكياج عيون ناعم وروج هادئ لاجتماعات العمل



طبقي كمية قليلة من كريم الأساس ووزعيها بشكل متساو على أنحاء وجهك، واحرصي على أن يكون بلون قريب من لون بشرتك. من ثم، طبقي الكونسيلر لإخفاء التعب والشوائب في محيط العين، وإضاءة هذه المنطقة من الوجه. بعدها، طبقي ظلال العيون بالألوان الهادئة كالبني الفاتح أو الرمادي أو الوردي فوق الجفن العلوي.

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الماسكرا ضرورية لاجتماعات العمل

من ثم، مشطي رموشك، وضعي عليها طبقات عدة من الماسكرا، التي تعمل على منحك عيوناً أكبر وأوسع وأكثر جمالاً. وإذا رغبت، ارسمي خطاً رفيعاً على طول الجفن العلوي باستخدام الأيلاينر. حدّدي شفاهك باستخدام قلم تحديد الشفاه، واحرصي على تطبيق أحمر الشفاه المطفي بدرجات ألوان هادئة، مثل الوردي والنيود، باستخدام الفرشاة، لأن هذا الأمر يمنحك مظهر شفاه ممتلئاً وأنيقاً. وعلى أعلى وجنتيك، طبقي البلاش باللون الوردي أو الخوخي.

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الطريقة الثانية

كيفية تطبيق مكياج لاجتماعات العمل

وزعي نقاطاً صغيرة من كريم الأساس على مناطق الوجه، خصوصاً تلك التي تعاني من الشوائب، مثل تحت العين والأنف والجبهة والذقن. امزجي الفاونديشن باستخدام الفرشاة المخصصة لهذه الغاية، أو بأطراف أصابعك. من ثم، اعملي على تغطية وجهك بالكامل بالقليل من البودرة المضغوطة، بشكل تجعل لون بشرتك متساوياً وموحداً. واحرصي على اختيار البودرة المضغوطة Compact Powder التي تتناسب مع لون بشرة وجهك. اغمسي الفرشاة المناسبة في عبوة البلاش، على أن يكون بلون محايد أو باللون الوردي، ثم تجولي بها برفق حول منطقة الخدين، انتقلي من ثم الى الجبهة والأنف.

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روج طبيعي وبلاش الزهري لاجتماعات العمل

وإذا شعرت أنك بحاجة الى وضع المزيد من البلاش، أعيدي الكرّة مرة أخرى. ضعي الماسكرا السوداء على الخط الداخلي للرموش العلوية وحتى طرفها، من ثم كرري ذلك مجدداً فوق أطراف الرموش العلوية. وبمجرد الانتهاء من الرموش العلوية، ضعي الماسكرا على الرموش السفلية أيضاً، وهذه الخطوة تجعل عينيك تبدو كبيرة وواسعة وأكثر جمالاً. وأخيراً، يكفي أن تضعي الروج باللون الوردي الفاتح.

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