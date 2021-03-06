تبييض البشرة وتوحيد لونها بأفضل الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - لاستقبال فصل الربيع ببشرة ناصعة البياض خالية من التصبغات والبقع الداكنة، نرصد لك في هذا المقال مجموعة من أقوى الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة وتوحيد لونها، بنتائج سريعة وفعالة جداً.



خلطة العسل والحليب

خلطة العسل والحليب



المكونات

- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

- ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من العسل والحليب وزيت اللوز وعصير الليمون. وحين يصبح الخليط متجانساً، ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اشطفي بشرتك بالمياه الفاترة.

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خلطة الزبادي والخميرة

خلطة الزبادي والخميرة



ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي الخميرة واللبن معاً بشكل جيد. من ثم، طبقي المزيج على بشرتك، لا سيما الأماكن الداكنة فيها. اتركي المزيج لمدة ربع ساعة، بعدها شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.

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خلطة الليمون الحامض والنشا

خلطة الليمون الحامض والنشا



المكونات

- نصف كوب من الليمون الحامض.

- 4 ملاعق كبيرة من النشا.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من النشا والليمون الحامض بشكل جيد، الى أن تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة. من ثم، طبقي العجينة على بشرتك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالمياه الفاترة.

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خلطة العسل والموز

خلطة العسل والموز



المكونات

- ملعقة كبيرة من العسل.

- نصف ثمرة من الموز



طريقة التحضير والتطبيق

اهرسي نصف حبة الموز جيداً واخلطيها مع العسل جيداً. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي بشرتك بالغسول الملائم لها.



وصفة الأرز والحليب

وصفة الأرز والحليب



المكونات

- ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز.

- ملعقتان كبيرتان من الحليب الطازج.

- نصف ملعقة صغيرة من الغليسرين.

- بضع نقاط من عصير الليمون الحامض.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من مسحوق الأرز والحليب والغليسرين والليمون الحامض. حركي المكونات جيداً وطبقيها على بشرة وجهك، مع الحرص على الابتعاد عن منطقة العينين، واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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