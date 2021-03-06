استوحي من النجمات إطلالات رسمية للعمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - كلمة الملابس الرسمية غالباً ما توحي لنا بالملل والسن الكبير، والخروج عن الموضة إلى ملابس مملة وبلا روح، ولكن إن كنت تعملين في مكان يفرض الزي الكلاسيكي الرسمي، ويرفض كل ملامح الكاجوال، تعرفي إلى دليل كامل للأناقة والظهور بسنك الحقيقي وبشكل عصري، دون استعمال أي ممنوعات في زي العمل.



البليزر الملون:

البليزر الملون



على طريقة نور الغندور، استعملي البليزر الرسمي المعروف عن إطلالات العمل، ولكن بروحك المرحة وإطلالتك المميزة، استعملي طريقة نور في اختيار الألوان المبهجة والشابة، كالأصفر والأزرق، سيكون الشكل كلاسيكياً ورسمياً، بينما اللون يعلن عن روحك المرحة في المكان.

البليزر الرسمي الملون يمكنك أن تحضري به أيضاً الفعاليات الخارجية التابعة للعمل، مثل المؤتمرات والمعارض والحفلات السنوية، يعتبر من أسهل الملابس التي يمكن تنسيقها مع الحجاب أو التنورات القصيرة لغير المحجبات.

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الفستان اللون الواحد:

الفستان اللون الواحد



الفساتين من الثياب التي لا تخطر في بالنا عادة عندما نتحدث عن ملابس العمل، ولكنها على قائمة المظهر الاحترافي والمهني، عندما نتبع معها قواعد معينة، مثل قصاتها وألوانها والقماش المصنوعة منه، كالتالي:

اختاري فساتين اللون الواحد، كلما قلت التفاصيل كنت في أمان.

اختاري الأقمشة التي لا تعكس الضوء ولا تلمع كثيراً.

اختاري فستاناً لا يضيف لحجم الجسم، بلا تنورة واسعة ولا كرانيش على الأكمام وخلافه، كلما زادت التفاصيل قلت رسمية الفستان.

استعيني بالحزام والحقيبة والحذاء لخلق إطلالة مميزة تكسر ملل اللون الواحد.

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البدلات الكاملة:

البدلات الكاملة



أما عن ياسمين صبري، فهي أكثر النجمات اللاتي يمكنك اتباع خطاهن في المظهر الكلاسيكي الأنيق، لإطلالة ملكية رسمية دون أن تضحي بالمظهر الشاب.

البدلات الكاملة واحدة من الأزياء التي تكرهها الشابات عند اختيار زي للعمل، تشعرين معها ومع ألوانها الداكنة، وكأنك ترتدين زياً موحداً ما، ولكن هذا لا يحدث عندما نشاهد صور ياسمين صبري، فما السر؟

إنها الألوان، الروز والأبيض والفواتح والألوان المبهجة والشابة التي تجذب النظر، تكسر ملل الشكل التقليدي للبدلة، دون أن تكسر أي قواعد للمظهر الأنيق والرسمي.

حتى مع البذلات السوداء والداكنة، تختار ياسمين صبري بلوزة ناعمة من لون زاهٍ، لكسر الشكل النمطي، مثل المستردة والأصفر ودرجات الأزرق الزهري المبهجة.

وتستمر في اختيار الألوان الأنثوية الناعمة مع الخامات المخملية واللامعة بعض الشيء، كالحرير والستان، في توليف إطلالة عملية وجدية، ولكن مع نعومة وأنوثة لا يمكن تجاهلها، نراها في أطقم التنورة الطويلة الضيقة، مع البلوزة الحريرية.

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