فساتين لحضور أفراح للمحجبات 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - عادة ما تحتار الفتيات المحجبات عند اختيار الستايل المناسب لحضور الأفراح، وإذا كنتِ تبحثين عن فستان سهرة يناسب الحجاب، فننصحك بإلقاء نظرة على إطلالات مدونات الموضة؛ لتتعرفي من خلالها على أبرز صيحات الموضة.



فستان مميز من منة السني

منة السني



منة السني، مدونة موضة مصرية، يتابعها على انستغرام قرابة مليوني شخص؛ وذلك لتألقها الدائم بالأزياء العصرية والمواكبة للموضة، وعن أبرز فساتين السهرة تأنقت بفستان زهري بتطريز لامع مع الريش في أطراف الأكمام، وأكمل التصميم بطبقة شفافة مطرزة لأناقة مثالية.

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نور سمير بفساتين سهرة منفوشة

نور سمير



اعتمدت مدونة الموضة المصرية، نور سمير، على تصاميم فساتين السهرة المميزة بالأسلوب الفاخر؛ حيث أطلت بفستان أخضر منفوش مصمم بأكمام شفافة ومطرز بالفضي على كامل التصميم بأسلوب فاخر وبسيط، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان زهري بطبقات من الشيفون صُمم بأكمام منفوخة وحزام للخصر مطرز بالفضي، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة فستاناً أزرق تكسوه اللمعة مزيناً بقماش مطرز في الجزء العلوي، وأكملته بحجاب باللون الأزرق النيلي.

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إطلالات باسنت ممدوح بفساتين السهرة

باسنت ممدوح



باسنت ممدوح، بلوغر مصرية تهتم بمجال الموضة والأزياء، اختارت عدة إطلالات لفساتين السهرة بأسلوب أنيق وشبابي، كان من أبرزها فستان أخضر من الساتان المصمم بخصر ضيق وأكمام منفوخة الأكتاف، وطُرز في الكتفين بالزهور الفضية، وتزينت في الإطلالة الثانية بفستان سماوي منفوش مصمم بأكمام منفوخة مع حجاب بذات اللون، ونسقت في الإطلالة الثالثة فستاناً بنفسجياً منفوشاً مصمماً بخصر ضيق مع أكمام ضيقة ومُكملة بالشيفون، وزُين التصميم بالزهور في الرقبة بأسلوب مميز.

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روان أحمد بفستان سماوي للمناسبات

روان أحمد



تميزت مدونة الموضة المصرية، روان أحمد، بفستان سماوي منفوش مزين بتطريزات في الصدر مع أكمام واسعة بأسلوب أنيق، وصُمم من الأسفل بطبقات صغيرة لخيار بسيط وأنيق مناسب للحفلات في الصيف والربيع.

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