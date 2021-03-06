عبايات مُرَصَّعَة بالأحجار الكريمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 04:37 مساءً - لم تَعُد العبايات اليوم مجرد قطعة ملابس، بل أصبحت قطعة تُضفي جمالاً وتألقاً وعنواناً للأنوثة، لذا نرصد لكُنَّ اليوم أبرز تصاميم العبايات المرصعة بالأحجار الكريمة من وحي انستغرام مدونات الموضة العربيات، بأساليب متنوعة تتناسب مع كل الأذواق، فاختاري منها ما يناسبك.

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عبايات مزينة بالأحجار الكريمة من الخنساء

عبايات مزينة بالأحجار الكريمة من الخنساء



اعتمدت البلوغر العمانية، الخنساء، على العبايات المزينة بالأحجار الكريمة في مظهرها بشكل كبير، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بعباية خضراء مزينة بأحجار بيضاء وفضية متناثرة، واختارت عباية سوداء مزينة بالتطريز الذهبي مع الفصوص البيضاء بأسلوب مموج وأنيق على شكل خطين طويلين، ونسقت في الإطلالة الثالثة عباية سوداء مزينة بخطوط من الأحجار الصغيرة بأسلوب لامع مواكب للموضة، وتزينت بعباية سوداء مرصعة بالأحجار الدائرية في الجزء العلوي.

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حوراء الفارسي بعبايات مرصعة بالأحجار

حوراء الفارسي



حوراء الفارسي، إعلامية عمانية تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بالعبايات على انستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ٦٢٥ ألف شخص، ومن وحيها جمعنا لكُنَّ أبرز تصاميم العبايات المرصعة بالأحجار؛ حيث أطلت بعباية سوداء مزينة بالزهور المخملية مع الأحجار الصغيرة السوداء، وأكملت اللوك بحجاب مزين بالفصوص، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ عباية كحلية مزينة بالأحجار الصغيرة في أطراف الأكمام وبخطين طويلين في المنتصف مع فستان كاجوال باللون الأبيض، وظهرت في الخيار الثالث بعباية خضراء واسعة مزينة بخطوط مموجة من الأحجار الصغيرة بأسلوب مفعم بالأناقة، وأكملت مظهرها بحجاب مشابه لتصميم العباية، وتألقت في مظهر ناعم بعباية سوداء مزينة بأكمام مرصعة بالأحجار الصغيرة الفضية بأسلوب مواكب للموضة، وأكملت الإطلالة بحقيبة بنية من علامة لويس فيتون.

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