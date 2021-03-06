بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الفنانة سوسن ربيع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت عن دنيانا، منذ قليل، الفنانة المعتزلة سوسن ربيع، عن عمر ناهز الـ59 عاما، وخلال بيان رسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة المعتزلة، حيث جاء خلاله: «تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة سوسن ربيع، إنا لله وإنا إليه راجعون».

معلومات عن الفنانة الراحلة سوسن ربيع

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة.

- اسمها الحقيقي سوسن إبراهيم ربيع، وشهرتها سوسن ربيع.

- من مواليد عام 1962، أي تبلغ من العمر 59 عاما.

- حاصلة على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس.

- بدأت التمثيل منذ مرحلة طفولتها، خلال مشاركتها في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

- اشتركت في البرنامج التليفزيوني الشهير «حياتي».

- شاركت في بطولة مسلسل «برج الحظ -شرارة» أمام الفنان الراحل محمد عوض.

- توالت مشاركتها الفنية ما بين المسرح والدراما والتليفزيون.

- من أبرز الأعمال التي شاركت بها، مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»، حيث قدمت خلالها دور «عائشة» ابنة الفنان فؤاد المهندس.

- كما شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية، منها «عمر بن عبد العزيز»، «الفلوس»، «ادركني يا دكتور».

- لدى الفنانة الراحلة اثنين من الأبناء، هما «محمد» و«منة الله».

تفاصيل جنازة سوسن ربيع ودفن جثمانها بأكتوبر

ومن جانبه كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل دفن جثمان الفنانة الراحلة، موضحا أنه يجرى حاليًا استخراج تصاريح دفن القديرة سوسن ربيع، التي رحلت اليوم.

وخلال تصريحاته لـ«الوطن»، قال «مكرم»، إنه بعد انتهاء التصاريح والأوراق المتعلقة بدفن جثمان الفنانة سوسن ربيع، سيتم التحرك إلى مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر للصلاة على جثمانها ليواري الثرى بعدها.

آخر أعمال سوسن ربيع

والجدير بالذكر أن مشاركتها في مسرحية «المتفائل»، كانت آخر أعمال الفنانة الراحلة، والتي تعرض حاليًا على المسرح القومي بطولة سامح حسين، سهر الصايغ.