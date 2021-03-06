نساء في الفضاء.. سيدات صنعن المجد في وكالة ناسا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و يقدمه الإعلاميان هدير أبو زيد ومحمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نساء في الفضاء.. أشهر سيدات وكالة ناسا»، حيث استطاعت المرأة على مستوى العالم أن تساعد في علوم الفضاء طوال 62 عاما بوكالة ناسا.

وهناك قائمة من السيدات اللاتي صنعن التاريخ بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وتعتبر كيتي جوينر أول امرأة تتخرج من برنامج الهندسة بجامعة فيرجينيا، وذلك بعدما فازت بدعوى قضائية ضد كلية الهندسة التي كانت تضم ذكورا فقط.

وفي عام 1939 كانت أول مهندسة تعمل في التوربينات في أنفاق الرياح وتجري أبحاثا عن الطيران الأسرع من الصوت، وتقاعدت من وكالة ناسا في عام 1971.

أما نانسي رومان، فقد انضمت إلى وكالة ناسا في عام 1958م، وكانت أول عالمة فلك رئيسة بها، وعرفت باسم أم هابل، لعمل على إعادة التليسكوب الفضائي إلى الحياة، وتقاعدت نانسي عن العمل بوكالة ناسا الفضائية في عام 1969.

وتعد سالي رايد، أول امرأة أمريكية تنطلق إلى الفضاء حيث طارت على متن «challenger» مرتين، الأولى في عام 1983 والثانية في عام 1984م، وحققت في انفجار مكوك الفضاء في عام 1986م، وبعد عملها كرائدة فضائية درست الفيزياء في جامعة كاليفورنيا، وألفت كتبا للأطفال.

وهناك كاثرين سوليفان، التي أمضت ما يزيد على 532 ساعة في المدار الفضائي خلال فترة عملها كرائدة فضاء في وكالة ناسا، وذهبت إلى الفضاء لأول مرة في عام 1984، وترجلت في الفضاء لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، وعادت في عام 1990 لنشر تليسكوب هيبل الفضائي.