منها القهوة والشكولاتة.. احذر تنظيف أسنانك بعد تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أوصت جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف أسنانك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين، ومن أجل ترسيخ هذه العادة بانتظام، يقوم الكثير من الأشخاص بتنظيفها بعد تناول الوجبات مباشرة، اعتقادا أنها تحقق النتائج المرجوة.

ولكن في الواقع، هناك بعض الأطعمة التي لا يجب تنظيف الأسنان بعد تناولها مباشرة، لأنها تتسبب في التسوس وضعف المينا، نستعرضها لكم وفق ما أوضحه موقعا "colgate" و"healthline".

- عصير البرتقال:

لا يجب تنظيف الأسنان بعد تناول عصير البرتقال، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحمضيات، ما قد يتسبب في تدمير المينا.

- الفواكه الحمضية:

قد يتسبب في ضعف طبقة المينا الواقية للأسنان، بالإضافة إلى ارتفاع المستوى الحمضي لهذه الفاكهة، ما قد يجعل أسنانك في أضعف حالتها.

- الليمون:

تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الليمون قد يكون ضارًا، لأنه من الأطعمة التي لها تأثير حامضي قوي، ما يؤدي إلى ضعف المينا، ومع مرور الوقت يتسبب في إزالتها.

- القهوة:

بالرغم من أنها من المشروبات المفضلة لدي الكثيرين، لما لها من مذاق شهي وفوائد عدة، إلا أن تنظيفها مباشرة يؤدي إلى تغير لونها، وظهور بقع بنية على سطح الأسنان، فضلا عن الأحماض الموجودة في القهوة تجعل الأسنان أكثر حساسية.

- الحلوى:

إذا كنت من محبي الحلوى، يجب عليك عدم غسل أسنانك بعد تناولها مباشرة نظرا لأنها عالية الحموضة، وبالتالي تتسبب في محاربة سطح الأسنان، ما قد ينتج البكتيريا الضارة التي تؤدي إلى التسوس.

- الخبز:

لأنه قد يزيد من تلف المينا، وذلك لأن شعيرات الفرشاة ليست قادرة فقط على إزالة فضلات الخبز من بين الأسنان، بل تؤثر أيضا على طلائها.

- المعجنات:

عليك الانتظار بعد تناول المعجنات، لأن معجون الأسنان يساهم في تدمير الكثير من بنية الأسنان، وبالتالي تجعل أسنانك حساسة للغاية.

- الشوكولاتة:

حتى لا تساعد على نقل نسبة عالية من السكر إلى الفم، ما يزيد من نمو البكتيريا وتحولها إلى أحماض تتغذى على سطح الأسنان، وبالتالي تتسبب في التسوس والتصبغ ببقع بنية داكنة.

ولكي تصبح أسنانك في حالة جيدة، توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية، بأنه في حالة الشعور بالحاجة إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول أو شرب شيء ما، عليك الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الأكل، حتى يمنح هذا اللعاب فرصة لغسل جزيئات الطعام بشكل طبيعي، بحيث يعود فمك إلى المستوى الهيدروجيني المناسب.

ولتنظيف أسنانك والحصول على مذاق أفضل في فمك، عليك بتناول كوبا من الماء أو مضغ علكة خالية من السكر.