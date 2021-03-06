فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث عند تناول الملوخية مرة واحدة أسبوعيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الملوخية من المأكولات التي يفضل الكثيرون تناولها، لمذاقها المميز وأيضا لفوائدها الصحية الكبيرة، لكن هل تعلم ماذا يحدث للجسم عند أكلها مرة واحدة أسبوعيا؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقع "stylecraze".

- خفض ضغط الدم:

بفضل محتواها العالي من عنصر البوتاسيوم، إذ يساعد في خفض ضغط الدم، فضلا عن استرخاء الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي زيادة تدفق الدم.

- الوقاية من فقر الدم:

تحتوي أوراق الملوخية على نسبة عالية من الحديد، الذي يساهم في إنتاج كرات الدم الحمراء المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وبالتالي الوقاية من فقر الدم، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية في الجسم.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

تساهم أيضا في تسهيل عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وعلاج الانتفاخ والإمساك، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف الغذائية القابلة للذوبان.

- الوقاية من الأرق:

كونها غنية بالمغنيسيوم إذ يساعد في القضاء على اضطرابات النوم مثل الأرق، كما يعزز من إفراز الهرمونات المسؤولة عن تهدئة الأعصاب، ما قد يجعلك تشعر بنوم أفضل.

- تقوية الجهاز المناعي:

بسبب احتوائها على فيتامينات A وC وE، وهي فعالة بشكل كبير لتقوية الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي مكافحة الفيروسات والعدوي.

- الوقاية من السرطان:

بالإضافة إلى المعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، فإن الملوخية غنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات أ، ج، هـ، التي تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة المسببة للسرطان، وتحد من انتشار الخلايا السرطانية والأورام.

- عظام أكثر صحة:

نظرا لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية كالسيلينيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، إذ تساهم في تعزيز صحة العظام، والحد من الإصابة بهشاشة العظام.

- مضاد للالتهابات:

يلعب فيتامين هـ وهو أحد مضادات الأكسدة الفعالة المضادة للالتهابات، لذا إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، أو التهاب المثانة، عليك بإضافة الملوخية إلى نظامك الغذائي.