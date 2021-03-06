دراسة: مرضى حصوات الكلى أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجدت بعض الدراسات أن واحدا من كل أربعة بالغين مصابين بهشاشة العظام يمكن أن يصابوا بحصوات الكلى.

وأظهر التحليل المنشور في مجلة أبحاث العظام والمعادن الأمريكية، أنه من بين أكثر من 500 ألف شخص يعانون من حصوات الكلى، جرى تشخيص أقل من 24% منهم بهشاشة العظام أو كسر في العظام في نفس الوقت تقريبا.

ومن بين أكثر من 400 ألف مشارك في الدراسة يعانون من حصوات الكلى والذين ليس لديهم تاريخ من اضطراب كثافة العظام، خضع 9% أو ما يقرب من 37000 شخص لفحص كثافة العظام، ومن بين هؤلاء، وجد الباحثون أن 20% يعانون من هشاشة العظام، مما يسلط الضوء على احتمال انخفاض قوة العظام لدى مرضى حصى الكلى.

يوجد انتشار كبير لأمراض العظام لدى المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى

وأوضح التحليل أن هناك انتشار كبير لأمراض العظام لدى المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى، إلا أن نسبة صغيرة فقط من المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى يخضعون لفحص كثافة العظام.

وحددت الدراسة بيانات 531431 مريضًا في قاعدة بيانات الإدارة الصحية للمحاربين القدامى الذين جرى تشخيص إصابتهم بحصوات الكلى بين عامي 2007 و2015، ومن بين هؤلاء المرضى، تم تشخيص إصابة 23.6% من المرضى بهشاشة العظام أو كسر العظام في وقت قريب من تشخيص إصابتهم بحصوات الكلى، بحسب ما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني.

وأوضح الباحثون أن النتائج تدعم الاستخدام الواسع لفحص كثافة العظام لدى الأفراد المصابين بحصوات الكلى، بما في ذلك الرجال في منتصف العمر وكبار السن الذين قد لا يتم التعرف عليهم على أنهم معرضون لخطر الإصابة بهشاشة العظام أو الكسور.