مليون متابع لـ دينا داش بعد زفافها الذي تصدر التريند (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أول أمس، عقب احتفالها بزفافها، وصل عدد متابعي البلوجر دينا داش، وشقيقة الفنان الشاب أحمد داش، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» إلى مليون، على مدار الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل زفاف دينا داش

واحتفلت، أول أمس، دينا داش، بحفل زفافها، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث أطلت بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، جاء أشبه بفساتين أميرات «ديزني»، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان، فضلا عن اعتمادها على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.

وسرعان ما تم تداول صور إطلالة العروس، ومجموعة من الفيديوهات خلال حفل الزفاف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقد قران دينا داش

ومنذ أسابيع، كانت احتفلت الأنفلونسر الشهيرة بعقد قرانها، وسط أجواء عائلية، حيث ظهرت خلاله بإطلالة ساحرة، جعلتها حديث رواد السوشيال ميديا.

وأطلت العروس، خلال عقد قرانها، الذي جاء وسط أجواء عائلية، مرتدية فستان زفاف أبيض قصير، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، مع وضع الماكياج الاسموكي الذي تناسب مع لون بشرتها.

معلومات عن دينا داش

- هي الشقيقة الكبرى للفنان أحمد داش.

- من مواليد عام 1996، أي أن عمرها 25 عاما.

- تكبر شقيقها الفنان أحمد داش بـ 4 أعوام، حيث أنه من مواليد عام 2002.

- تقدم نصائح للفتيات حول استخدام الماكياج والموضة، من خلال قناتها الخاصة على منصة الفيديوهات «يوتيوب».

- تقدم من خلال القناة أيضا، نصائح للفتيات الراغبات في أن يصبحن «إنفلونسرز».

- قبل عقد قرانها، كان يتابعها ما يقرب من نصف مليون شخص.

- وصل عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام» إلى مليون شخص، في عدة أسابيع فقط.