ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند بفستان أزرق.. «قمورة أوي» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور إطلالتها الأخيرة التي تصدرت بها محرك البحث «جوجل».

وظهرت «ليلى» بفستان أزرق طويل ذو أكمال طويلة، متخذة صيحة «الأوف شولدر»، وفتحة من أحد الجانبين، وجاء الفستان من توقيع المصمم سامو هجرس، كما أنها ظهرت بفستان، كما أنها اعتمدت على المكياج هادئ من الألوان الترابية، وكان من دينا الكاشف.

وانتعلت حذاء مفتوحًا بكعب عال باللون الفضي، كما أنها ابتعدت عن الإفراط في ارتداء الاكسسوارات.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور، منها شقيقتها الفنانة ملك أحمد زاهر، التي وضعت «إيموشن»، وخبيرة التجميل دينا الكاشف التي قالت: «أجمل واحدة في الدنيا»، ومن بين التعليقات الأخرى: «جميلة جدًا.. قمورة أوي».

في بيتنا روبوت

وكانت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر حققت نجاح كبير في مسلسلها الأخير في «في بيتنا روبوت»، مع الفنان هشام جمال، والفنانة شيماء سيف والفنان عمرو وهبة، الذي عرض على شاشة «CBC».

وأشادت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج «معكم»، بأناقة الفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال المسلسل، إذ ظهر معها أبطاله الأربعة في إحدى حلقات البرنامج.

وقالت منى الشاذلي في تعليقها، «ليلى زاهر عملت إطلالات حلوة في المسلسل، أول مرة تبقى في صدارة الأفيش والمسلسل، بشكر هشام جمال إنه حطك في المكان ده».

وتدخل الفنان عمرو وهبة في سياق الحديث، معلقًا على إطلالات ليلى زاهر، قائلًا: «لا دي عادية بالنسبالي، لتقاطعه منى قائلةً ده إنسان آلي وبيتكلم».

وتابعت الفنانة ليلى زاهر، خلال اللقاء بالحديث عن شخصيتها في المسلسل، قائلةً: «الورق كان حلو جدًا وبقعد أضحك وأنا بقراه، وكلهم بيحبوني ماعدا عمرو مش عارفة ليه».