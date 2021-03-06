«ريهام» اتهمها زوجها بالخيانة فاكتشفت أن «عينه زايغة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزوجت عن قصة حب وأنجبت طفلها الأول ثم الثاني ومن هنا بدأت المشاكل بين «ريهام» وزوجها، بحجة أن ابنه الثاني لم يكن يشبهه: «فجأة لاقيته بيقولي إنتي بتخونيني وبدأت المشاكل من هنا» بحسب ريهام.

تحكي انها كانت تعيش حياة هادئة مليئة بالحب مع شريك عمرها كما كانت تظن، ولكن فجأة تحولت رأسا على عقب، مؤكدة أن ابنها الثاني كان يشبه إخوتها، وتحملت شتائمه وشكوكه وأنجبت طفلها الثالث: «استحملت يمكن لعلى وعسى يصلح حاله وربنا يعلم لم أخونه وكنت ليه زوجة مخلصة».

تقول إن زوجها كان ابن عمتها ومع ذلك لم يكف عن إهانتها وضربها إيذائها وتخلى عنها: «سبني أعاني بولاده لوحدي مع حمايا رحمه الله وكنت بقول استحملي ده مش غريب ده ابن عمتك وزوجك، رغم إن حياتي كلها كانت ضرب واهانه وقول عايشي».

تضيف طلب زوجها منها إنجاب بنت بعد خلفة ثلاثة صبيان وبالفعل حصل الحمل لكنه كام ولد وبدأ في التغير الجزري اتجاهها: «بدأ يتعمد الضرب لحد ما فاض بيا نزلت لأهلي وكنت حامل في الشهر الخامس واتصل بيه جارتي وقالتلي ابنك ماشيه وحده».

فاتصلت بشخص «وسألته قالي روحي بيتك ومتخربيش على نفسكوسافرت وكانت الصاعقه بالنسبالي لاقيت جوزي اتجوز عليا من بنت، يمكن سنها مقارب لسن ابني اتصدمت».

تحملت فوق طاقتها حسب وصفها من أجل أبنائها وبعد سنوات من الإهمال والاذى قررت الانفصال: «استحملت كتير أوي فوق طاقتي وإهمال فظيع من زوجي ده غير الضرب والإهانه منه فاتخذت قرار الانفصال بعد أن اكتشفت أن جوزي عينه زيغة وكل سنة مع واحدة شكل».