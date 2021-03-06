منها الصداع.. 7 أعراض تدل على إصابتك بالتسمم الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

التسمم الغذائي من الأمراض الشائعة التي تحدث للكثير من الأشخاص، نتيجة لتناول أطعمة أو مشروبات تحتوي على بكتيريا وفيروسات أو طفيليات ضارة، أو عدم اتباع قواعد النظافة أثناء طهي الطعام وغيرها.

لكن هل سبق لك بعد أن تناولت بعض الأطعمة شعرت بأعراض مثل تشنجات وآلام البطن، والقيء، الإسهال؟. هنا نورد لكم أعراض وعلامات تشير إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، وذلك وفقا لموقع "healthline ".

- آلام وتشنجات في البطن:

يشعر المصاب بالتسمم الغذائي بألم في البطن أو المنطقة الواقعة أسفل الأضلاع فوق الحوض، حيث يمكن أن تنتج الكائنات الحية الضارة سمومًا تهيج بطانة المعدة والأمعاء.

كما يعاني الأشخاص المصابون بالتسمم الغذائي أيضًا من تقلصات شديدة، حيث تنقبض عضلات البطن، لتسريع الحركات الطبيعية للأمعاء، للتخلص من الكائنات الضارة بأسرع ما يمكن.

- الإسهال:

أحد اعراض التسمم الغذائي الأكثر شيوعا، ويحدث نتيجة عدم قدرة القناة الهضمية على إعادة امتصاص الماء والسوائل الأخرى التي قامت بإفرازها أثناء عملية الهضم، وعادة ما يكون مصحوبًا أيضًا بأعراض أخرى مثل: الشعور بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، الانتفاخ.

- الصداع:

من العلامات الشائعة في حالات التسمم الغذائي، وذلك لأن التسمم الغذائي قد يؤدي لجعل الشخص يشعر بالجفاف وهو من الأمور التي تسبب الصداع.

- القيء:

من الأمور الطبيعية التي تحدث للأشخاص المصابون بالتسمم الغذائي، ويحدث هذا عندما تنقبض عضلات البطن والحجاب الحاجز بقوة، ما يجبرك على رفع محتويات معدتك بشكل لا إرادي وإخراجها من خلال فمك.

وتعد من الأساليب التي يستخدمها الجسم لمحاولة حماية نفسه من المواد السامة التي توجد في القناة الهضمية.

- الحمى:

قد يشعر المصاب أيضا بالحمى إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم أعلى من المعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 97.6-99.6 درجة فهرنهايت أو 36-37 درجة مئوية.

وتحدث نتيجة لدفاع الجسم ضد العدوى، حيث تؤدي المواد المسببة للحمى والتي تسمى بـ"البيروجينات" إلى ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي يقوم جهاز المناعة بإطلاق المواد السامة، مايتسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

- الارتعاش:

يمكن أن يحدث عندما يرتجف الجسم لرفع درجة حرارته، وهذه الرعشات ناتجة عن تقلص واسترخاء العضلات بشكل سريع، ما قد يولد الحرارة، غالبًا ما يرافق الحمى، حيث تخدع البيروجينات الجسم ليعتقد أنه يشعر بالبرودة.

- الضعف والإرهاق:

يعد الضعف والإرهاق من الأعراض الأخرى للتسمم الغذائي، وذلك بسبب إطلاق الجسم مستقبلات عصبية تسمي" السيتوكينات"، فضلا عن تناول كميات أقل من الوجبات بسبب فقدان الشهية، لذا امنح نفسك قسطا من الراحة والاسترخاء.