7 أشياء غير تقليدية يمكن استخدامها في تنظيف المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تنظيف المنزل من الأمور المحيرة للكثير من ربات البيوت، لكن هناك العديد من الأدوات غير المألوفة التي يمكن تساعدك في هذه المهمة بشكل أسرع وأسهل، نكشفها لك وفق ما جاء في موقعي "thehappyhousecleaning" و"brightside".

- الكحول

يمكنك استخدام الكحول في إزالة العفن من الحمام، فقط رشي المنطقة المصابة بالعفن، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق واغسليها بالماء والصابون كالمعتاد، ستساعد ذلك الطريقة على التخلص من الأوساخ والعفن بسهولة.

- أسطوانة الوبر

تعتبر من الأدوات الرائعة للتخلص من شعر الحيوانات الأليفة التي يظل عالقا على الأثاث، فضلا عن إزالة الغبار من مثل الوسائد أو الستائر الثقيلة، فقط قومي بتمريرها على الأشياء المراد تنظيفها ستتخلصين بسهولة من الغبار.

- زيت الزيتون

باستخدام زيت الزيتون يمكنك تلميع الأثاث والأرضيات الخشبية، حيث تعمل الزيوت الطبيعية على تغذية الأسطح الخشبية، ما يجعلها تبدو لامعة وكأنها جديدة.

بالإضافة إلى يمكنك استخدامه أيضا في إزالة بصمات الأصابع من الأجهزة المصنوعة من الفولاذ، فقط باستخدام قطعة قماش نظيفة ضعي القليل من زيت الزيتون، ثم امسحي به الأجهزة، ستلاحظين أنها عادت جديدة.

- فرش المكياج

تساعد أيضا فرشاة المكياج الصغيرة في تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها، كالمناطق الضيقة في الأثاث.

- قفازات قماش

يمكن أن يساعدك زوج من القفازات القماشية على تنظيف الأسطح الحساسة، على سبيل المثال يمكنك بسهولة تنظيف المصابيح وإلاكسسوارات زجاجية، حيث يتراكم الغبار والأوساخ على القماش، ما قد يجعل التنظيف أسهل بكثير.

- قطعة قماش

يمكن أن تساعد وضع قطعة قماش جيدة من الألياف الدقيقة على عصا خشبية على تنظيف الأشياء العالية، مثل المروحة والسقف.

- الكاتشب

يتفاعل النحاس مع الهواء عن طريق تطوير طبقة من أكسيد النحاس، ما يجعلها تبدو باهتة، ما عليك سوى دهن أواني الطعام ذات القاعدة النحاسية بالكاتشب، وتركها لأطول فترة ممكنة، ثم اغسليها كالمعتاد.