8 أشياء غريبة تفعلها الكلاب دون أن نعرف سببها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كان لديك كلب في المنزل وترغب في إلقاء نظرة فاحصة عليه، فمن المحتمل أنك لاحظت أنه يتصرف أحيانًا بطرق وسلوكيات قد نجدها غريبة، لدرجة أننا قد لا نفهمها. ويوضح موقع "برايت سايد"، 8 أشياء غريبة يفعلها كلبك؟

1- يشمون رائحة مؤخرة الكلاب الأخرى:

يعد هذا كنوع من المصافحة في لغة الكلاب، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة يمكن أن تنبعث منها روائح غير محسوسة للبشر، ولكن بالنسبة لهم، فهي ذات أهمية كبيرة، حيث إنها طريقة في الحصول على معلومات حيوية عن عضو آخر من نوعه.

وبهذه الطريقة، يمكن أن يعرف كلابان، على سبيل المثال، ما إذا كانا قد التقيا من قبل أم لا، وإذا لم يلتقيا، فسيقومان بإنشاء نوع من العلاقة ويتحولان إلى شيء مثل المعارف، ويمكن أن تكون حاسة الشم لدى الكلب دقيقة جدًا لدرجة أنهم سيعرفون ما إذا كان معارفهم الجدد إذا كانوا مرضى، أو حتى إذا كانوا مناسبين للتزاوج.

2- دفن أو إخفاء أشياء معينة:

تميل بعض الكلاب إلى حفر وإخفاء عظامها أو طعامها في أماكن محددة، سواء كانت في المنزل أو في الهواء الطلق، وتشترك جميع هذه الأماكن في أن الكلب يعتقد أنه لا يمكننا العثور على ما أخفوه هناك، هذا لأنه، في الماضي، اعتادت الكلاب على الصيد، ثم قاموا بإخفاء طعامهم للحفاظ عليه وكذلك لإبعاده عن الحيوانات الجائعة الأخرى.

3- يركلون بأقدامهم بعد الذهاب إلى الحمام:

قد يكون من المضحك أن ترى كيف أن كلبك، بعد الذهاب إلى الحمام، يركل قدميه للخلف كما لو أنه يريد تنظيف الفوضى التي أحدثها للتو.

4- يرفضون أنواعًا معينة من الأشخاص:

ربما لاحظت أن حيوانك الأليف لديه ميل نحو بعض الأشخاص أكثر من الآخرين، هذا في الواقع أحد الأشياء التي تأتي مع وجود حاسة شم فائقة الدقة مثل معظم الكلاب الشائعة، علاوة على ذلك، كلما كان حاسة الشم لديهم أكثر حدة، كلما كانوا أكثر انتقائية مع الأشخاص الذين يقتربون منهم.

5- تعوي:

الكلاب تنبح للتواصل مع الكلاب الأخرى ومعك، ومع ذلك، ربما لاحظت أنها تعوي أيضًا مثل الذئاب الصغيرة من وقت لآخر، قد يكون الفرق بين النباح والعواء هو أنهم بحاجة إلى نقل رسالة مختلفة وفي الماضي، كان أسلافهم يعويون لإبلاغ القطيع بموقعهم أو لإبعاد الحيوانات الأخرى عن أراضيهم.

أما في الوقت الحاضر، يفعلون ذلك لجعلنا ندرك وجودهم، أو للتعبير عن الألم الجسدي، أو لإظهار مشاعر مثل التوتر أو الحزن والهجران، وقد يعويون أيضًا كرد فعل على المنبهات في بيئتهم مثل صفارات الإنذار أو سماع الكلاب الأخرى تفعل الشيء نفسه.

6- رائحة أقدامهم مثل رقائق الذرة:

إذا كنت قد اقتربت أنفك من أقدام كلبك، فربما لاحظت أنها تشبه رائحة مزيج غريب من رقائق الذرة والجبن، هذه الرائحة شائعة جدًا في الكلاب ولا داع للقلق، صحيح أنها يمكن أن يتغير من كلب إلى آخر، ولكن يعتبر مصدر هذه الرائحة هو البكتيريا الموجودة في جلدهم والأحماض الدهنية التي تساعدهم في الحفاظ على صحتهم، وعندما تتحلل، فإنها تنبعث من هذه الرائحة الغريبة، والتي يمكن أن تكون موجودة أيضًا في آذانهم.

7- يعضون أنفسهم:

إذا رأيت كلبك يلعق أو يقضم منطقة من جسده مرارًا وتكرارًا، فهناك عدة أسباب لهذا السلوك، اعتمادًا على المنطقة التي يعضونها قد يكون الوقت قد حان للاتصال بالطبيب البيطري، ويمكن أن يكون بسبب الانزعاج الناجم عن الحساسية أو الجلد الجاف أو الحكة أو الألم حتى الملل.

يمكن أن يجعل الكلب يركز طاقته على اللعق المستمر، ويمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على وجود طفيليات أو براغيث أو قراد، على أي حال، من المهم إلقاء نظرة فاحصة على ما يحدث إذا رأيت كلبك يلعق جزءًا من جسمه أكثر من المعتاد.

8- عمل ثقوب في الأرض أو في الرمال:

هناك عدة أسباب وراء قيام الكلب بحفر الثقوب، إذا كان الطقس حارًا جدًا، فقد يفعلون ذلك للبحث عن بقعة أكثر برودة للاستلقاء عليها، وتميل الكلاب التي توشك على الولادة أيضًا إلى حفر الثقوب، ومع ذلك، فإن البعض يفعل ذلك أيضًا بسبب القلق أو لأنهم يشعرون بأنهم محاصرون أو الملل، ويعد حفر الثقوب من أكثر الأنشطة المسلية بالنسبة لهم.