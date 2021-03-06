دانية شافعي بأزياء شبابية مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 10:41 صباحاً - تحرص مقدمة البرامج واليوتيوبر السعودية، دانية شافعي، على تنوع أسلوب أزيائها بما يتناسب مع مجتمعها العربي وخطوط الموضة المتناسبة مع الشابات، ومن وحي أبرز إطلالاتها نرصد لكن عدة أفكار، فاعتمدنها لأناقتكن.



فساتين كاجوال من وحي دانية شافعي

فساتين كاجوال من وحي دانية شافعي



تلجأ الكثيرات من الفتيات للفساتين الكاجوال في مظهرهن اليومي؛ حيث توفر الكثير من الأناقة والبساطة، ومن وحي أبرز إطلالات دانية شافعي يمكنكن اعتماد بعض الأفكار؛ حيث تأنقت بفستان أبيض مطبع بالزهور الملونة ومصمم بدون أكمام مع حزام للخصر من القش لمظهر مناسب للبحر، واختارت في إطلالة يومية فستاناً أزرق مخططاً طولياً بالأبيض ومصمماً بأكمام منفوخة منسدلة الأكتاف مع حزام من الجينز للخصر، وأكملت اللوك بإكسسوارات ذهبية ناعمة، ونسقت فستاناً رمادياً مصمماً بقَصَّة منسدلة وخصر ضيق مع إكسسوارات فضية ناعمة لليدين، وفي مظهر شبابي كاجوال تزينت بفستان أسود مصمم بمطاط في الصدر مع معطف من الجينز الأزرق وحقيبة حمراء.

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دانية شافعي بخيارات كاجوال صيفية

دانية شافعي بخيارات كاجوال صيفية



لمظهر صيفي مناسب للشابات في المظهر اليومي لجأت دانية شافعي للأسلوب الكاجوال الناعم بتنسيق القطع البسيطة، وفي أبرز إطلالاتها ظهرت ببنطلون الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء مطبعة بالزهور الملونة، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ بنطلون الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء مصممة بكم واحد، وأكملتها بحقيبة برتقالية ضخمة للوك مميز، وفي مظهر عملي ناعم أطلت ببنطلون الجلد الأسود مع قميص أبيض بأكمام عصرية وصديري كحلي مصمم بحزام بني للخصر.

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أزياء كاجوال شتوية من وحي دانية شافعي

أزياء كاجوال شتوية



تحتار الكثيرات من الفتيات في اختيار أزيائهن في موسم الشتاء، لذا تألقت دانية شافعي ببنطلون زهري ناعم مع بلوڤر قصير باللون البنفسجي، وأكملت مظهرها بحذاء زهري ناعم للوك شبابي مفعم بالأنوثة، ونسقت في الإطلالة الثانية بنطلون أسود مع هودي بني وحذاء رياضي ناعم للوك بسيط مناسب لمختلف المشاوير اليومية، ولزي أكثر أناقة اختارت بنطلون الجلد البني مع بلوزة من الفرو المزين بحزام بني للخصر مع معطف بني طويل، وأكملت مظهرها بحقيبة من الجلد.

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