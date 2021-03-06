مكياج وتسريحات كارمن سليمان لإطلالة شبابية مريحة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 10:41 صباحاً - تتميز الفنانة الشابة كارمن سليمان بإطلالاتها الشابة والمريحة، التي ترغب كل فتاة في تجربتها، فهي تجمع بين الأناقة والعصرية، حيث غالباً ما تعتمد أساليب المكياج وتسريحات الشعر الناعمة، التي تبرز ملامحها الطبيعية الجذابة، ونادراً ما نراها تختار الصيحات الجريئة التي تجتاح عالم الجمال والمواقع التي تُعنى بالموضة والجمال.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر كارمن سليمان، لتستوحي منها أجمل إطلالة.



روج بنفسجي مع تسريحة الكعكة العالية

روج بنفسجي مع تسريحة الكعكة العالية (الصورة من إنستغرام)



النعومة هي السمة الأساسية في كافة أساليب المكياج التي تعتمدها كارمن سليمان، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على تسريحات شعرها. ويإمكانك أن تستوحي منها إطلالة ناعمة وراقية في الوقت نفسه، ترتكز على الروج البنفسجي الفاتح، والأيلاينر الناعم وظل العين البيج، الى جانب تسريحة الكعكة العالية مع الغرة المسحوبة الى الخلف. كما بإمكانك اعتماد التسريحة نفسها مع بعض الخصلات المنسدلة عند مستوى الأذن، مع المكياج النيود الناعم.

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مكياج لامع مع تسريحة الضفائر المزدوجة

مكياج لامع مع تسريحة الضفائر المزدوجة (الصورة من إنستغرام)



إذا كنت ترغبين في تجربة المكياج اللامع بأسلوب شبابي ناعم، بإمكانك أن تستوحي من الفنانة كارمن سليمان مكياجاً لامعاً ومتوهجاً بعيداً عن المبالغة، بحيث يكون مرتكزاً على الألوان الهادئة القريبة الى لون البشرة مع لمسة لامعة على العيون والشفاه والبشرة أيضاً. والى جانبه، اعتمدي تسريحة الضفيرتين المزدوجتين المنسدلتين على الكتفين، مع الفرق النصفي والغرة المشدودة الى الخلف.

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مكياج عين القطة مع تسريحة الويفي المنسدلة

مكياج عين القطة وتسريحة الويفي المنسدلة (الصورة من إنستغرام)



تشكل كارمن سليمان مصدر إلهام لمحبات النعومة والإطلالات الهادئة، فمثلاً هي تعتمد مكياج عين القطة بأسلوب ناعم جداً يرتكز على استخدام الأيلاينر المجنح والمسحوب الى خارج العين بأسلوب العين القطة، مع البلاش الخوخي على عظمة الخدين والروج النيود. الى جانب تسريحة الويفي العريض المنسدلة.

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مكياج خفيف مع تسريحة ذيل الحصان العالية

مكياج خفيف مع تسريحة ذيل الحصان العالية (الصورة من إنستغرام)



تسريحة ذيل الحصان العالية بأسلوب الويفي هي إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً، كونها توفر للمرأة إطلالة مريحة جداً وأنيقة في الوقت نفسه. اعتمديها مع بعض الخصلات المنسدلة على جانب واحد من الوجه، مع المكياج الخفيف بلون موحد ورسمة الأيلاينر الرفيعة والكحل داخل العين، وذلك على طريقة كارمن سليمان.

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