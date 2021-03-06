«مش بس السيشن».. رانيا يوسف ظهرت بإطلالة «مايكل جاكسون» في مهرجان القاهرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اعتادت الفنانة رانيا يوسف، مشاركة متابعيها، من وقت لآخر، بجلسات تصوير تخضع لها أو الحديث عن جوانب من حياتها الاجتماعية سواء ظهورها في الصالات الرياضية أو مع ابنتيها.

سيشن مايكل جاكسون

لكن، جلسة تصوير جديدة شاركت بها متابعيها، ظهرت من خلالها بهيئة تشبه المطرب العالمي الراحل مايكل جاكسون، إذ قلدت حركاته وارتدت «القبعة» شبه التي اعتاد ارتداءها قبل ذلك، وظهرت بفستان طويل وضيق يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مزود بحزام من المنتصف.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على جلسة التصوير، فكانت من ضمن التعليقات: «البطانية يا مدام رانيا» «إحنا بنحبك» «جميلة الجميلات».

بدلة مايكل جاكسون

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي ظهرت فيها الفنانة رانيا يوسف، مرتدية إطلالة تشبه الراحل مايكل جاكسون، ففي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، في العام 2018، ظهرت «رانيا» وهي مرتدية بذلة رجالية.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية بذلة رجالية من اللون الأسود، وتتكون من قميص وسترة قصيرة وبنطلون، وزينت الإطلالة بذيل طويل من الشيفون، إضافة إلى قبعة، باللون ذاته، وشبهها الكثيرون وقتها بالإطلالة الرجالية التي تشبه مايكل جاكسون.

وتلقت «رانيا» وقتها العديد من الانتقادات حول هذه الإطلالة التي شبهت بالإطلالة الرجالية، «هي مالها أسود كدة ليه بتذكريني بمايكل جاكسون»، وقال آخر «خضيتني يا رانيا» وقال ثالث «شبه مايكل جاكسون أوي».

رانيا يوسف

وكانت الفنانة رانيا يوسف، دخلت في أزمة مع الإعلامي نزار الفارس، الذي أجرى معها اللقاء عبر قناة «الرشيد»، وأثارت في الحلقة عدد من التصريحات الجريئة.

وكان طارق العوضي، تحدث عن تفاصيل براءة موكلته الفنانة رانيا يوسف من التهم المنسوبة لها، والتي تتضمن ارتكاب الفعل الفاضح وازدراء الدين الإسلامي والإفساد، والتي صدرت منذ أيام، قائلًا إن تصريحاتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد»، تم «فبركة» أجزاء فيها.