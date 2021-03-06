احذر: 7 مشروبات تقلل من عُمر الشخص.. منها القهوة والصودا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

السوائل والمشروبات تعود بالنفع على جسم الإنسان، ولكن هناك العديد من المشروبات التي تقصر من عمر الإنسان، نستعرضها لكم من أجل تجنبها كما أورد موقع "eatthis".

1- الكحول:

وجدت دراسة سريرية وتجريبية أن الأشخاص الذين يتناولون الكحول لمدة أربعة أيام أو أكثر في الأسبوع يزيدون من خطر الموت المبكر بنسبة 20٪ في المتوسط.

ووجدت دراسة أخرى أن أي شخص تناول الكحول 18 مرة أو أكثر في الأسبوع يجب أن يتوقع أن تقصر حياته وعمره بشكل كبير.

2- فودكا:

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يعد الاستهلاك المفرط للفودكا سببًا رئيسيًا لعدم عيش الرجال الروس في البلدان المتقدمة الأخرى، ووجدت دراسة

أن شرب الفودكا كان السبب وراء احتمال وفاة الرجال في روسيا بنسبة 25٪ قبل بلوغهم سن الـ 55.

3 -القهوة:

لا مانع على الإطلاق في تناول كوبين أو ثلاثة أو حتى أربعة فناجين من القهوة يوميًا، ولكن وجدت إحدى الدراسات أن تناول أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يكون له في الواقع آثار سلبية على عمر الفرد.

4-الصودا:

وفقًا لدراسة عام 2019 ظهرت في مجلة Circulation، كلما زاد تناول المشروبات المحلاة بالسكر، زاد خطر تعرضهم للوفاة، وبشكل أكثر تحديدًا، وجد الباحثون أن تناول المشروبات السكرية (مثل الصودا) يوميا ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بنسبة 7٪ وزيادة خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 5٪ ، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 10٪.

5- المشروبات الرياضية:

يمكن أن تقصر حياتك أيضًا، ووفقًا لدراسة نشرت عام 2019، وجد باحثو هارفارد أن تناول المشروبات الرياضية (وغيرها من المشروبات السكرية) يزيد من خطر الوفاة من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون.

6- عصير الفواكه:

المشروبات الغازية ليست المشروبات السكرية الوحيدة التي يجب تجنبها إذا كنت تريد أن تعيش حياة طويلة وصحية، وعلى الرغم من أن عصائر الفاكهة قد تبدو صحية أكثر من المشروبات الغازية الأخرى، إلا أنها غالبًا ما تكون سكرية (وبالتالي ضارة) مقارنة بنظيراتها الغازية، بالإضافة إلى أن تناول المزيد من العصير يوميًا يمكن أن يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بالسمنة ومرض الشريان التاجي، مما قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 42٪.

7- الحليب:

وفقًا لفريق من الباحثين السويديين، فإن الإفراط في شرب الحليب قد يكون ضارًا بالصحة ويمكن أن يقصر من عمر النساء.

ووجدت دراسة نشرت عام 2017 في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن كميات كبيرة من الحليب يمكن أن تعزز الالتهاب المزمن منخفض الدرجة في الجسم، وحددت الدراسة أيضًا معدلات وفيات أعلى لدى كل من النساء والرجال مع ارتفاع استهلاك الحليب.

وبشكل أكثر تحديدًا، في الدراسة التي أجريت على 106000 رجل وامرأة سويدي، تشير النتائج إلى أن النساء اللائي تناولن ثلاثة أكواب على الأقل من الحليب وأكلن الفاكهة والخضروات مرة واحدة يوميًا، كان خطر الموت أعلى بثلاث مرات مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا أكثر من كوب واحد من الحليب يوميا وتناول الفواكه والخضروات خمس مرات على الأقل في اليوم.