هل يصرخ طفلك كثيرا.. إليك 5 طرق لتهدئته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

صراخ الأطفال من أكثر المشاكل التي يعاني منها الوالدان أثناء، وهناك أسباب لهذه النوبات الغاضبة وأكثرها انتشارًا هو أنها الطريقة التي ينقل بها الأطفال إحباطهم ومشاعرهم وعواطفهم لوالديهم.

ويوضح موقع "Bright Side" أسباب صراخ الأطفال، وأفضل الطرق للتعامل مع ذلك:

1- يبحث عن الاهتمام:

قد يسعى طفلك من صراخه هذا إلى الاهتمام ولفت انتباهك إليه بالكامل، سيفعل أي شيء في وسعه للحصول على ذلك، بالإضافة إلى أن الصراخ طريقة فعالة للغاية لتحقيق ذلك.

كيفية التعامل مع هذا السلوك: تعلم متى تتجاهل هذا السلوك، وقد يؤدي تعلم تجاهل هذا السلوك في بعض الأحيان إلى تقليل احتمالية قيام طفلك بذلك مرة أخرى.

2- يختبر قوة صوته:

يبلغ الصراخ ذروته بين سن 18 شهرًا إلى عامين، لذا يختبر الأطفال مدى ارتفاع صوتهم لأنه شيء جديد يتعلمونه، وبالنسبة لهم، إنها قوة مكتسبة حديثًا لديها القدرة على إيقاف الجميع من حولهم وجعلهم يظهرون.

كيفية التعامل مع هذا السلوك: امنحهم اهتمامًا إيجابيًا، لذا إذا كان طفلك يصرخ، فكل ما عليك هو أن تحتضنه وتتحدث معه بهدوء، ويمكن لذلك أن يجعله يشعر بالهدوء.

3- يعبر عن غضبه أو تعبه أو الجوع:

سبب آخر لهذا الصراخ يمكن أن يكون بسيطًا مثل الجوع أو التعب أو الغضب من شيء ما، على سبيل المثال، عندما لا يتمكن طفلك من الحصول على شيء يريده، يبدأ بالانهيار، وذلك لأنهم لا يزالون صغارًا جدًا ولا يعرفون كيفية التعامل مع الإحباط أو كيفية إظهار الصبر والتفهم، تلك هي المهارات التي يتم تطويرها لاحقًا في حياتهم.

كيفية التعامل مع هذا السلوك: حافظ على هدوئك، بالإضافة إلى أن الرد على صراخهم بصراخك ليس جيدًا، لأن ذلك سيزيد الأمور سوءًا.

4- يشعر بعدم الراحة أو القلق:

من الأسباب الأخرى التي تجعل الطفل يسيء التصرف بهذه الطريقة أنه غير مرتاح أو قلق في مواقف معينة، أو عندما يجدون أنفسهم في بيئة جديدة غير مألوفة ومليئة بأشخاص غرباء آخرين، أو ربما لأنهم ليسوا في المنزل، حيث يمكنهم اللعب بحرية والإحاطة بألعابهم المفضلة، مما يجعلهم عصبيين، هذا هو السبب في أننا كثيرًا ما نسمع الأطفال يبكون في المناطق المزدحمة، مثل المطاعم والطائرات وغيرها من الأماكن.

كيفية التعامل مع هذا السلوك: صرف انتباههم، من خلال تقديم شيء آخر لهم يريدونه ولا يمكنهم الحصول عليه، أو تقديم نشاط جديد مثل غناء أغنية لهم.

5- مليء بالطاقة:

في كثير من الأحيان عندما يصرخ الأطفال، يكون ذلك نتيجة الألعاب التي يلعبونها، بمفردهم أو مع أطفال آخرين، وكمية الطاقة التي يمتلكونها، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الصراخ صحي وطبيعي تمامًا، فهم يتعلمون كيفية التعبير عن كل المشاعر السعيدة وغير السعيدة التي يمرون بها أثناء اللعب مع أصدقائهم ويمكن أن تعني صراخهم أشياء مختلفة، اعتمادًا على النغمة والنبرة.

كيفية التعامل مع هذا السلوك: كافئهم على حسن التصرف، وتعد هذه واحدة من أفضل الطرق لتعليمهم كيفية التصرف بشكل صحيح.