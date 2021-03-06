8 أفكار فعالة لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد محاولة الحفاظ على الأماكن التي يصعب الوصول نظيفة وخالية من الأتربة أمر صعبا للكثير من ربات البيوت، لكن هناك بعض الحيل والأفكار البسيطة التي يمكن أن تساعدك في تنظيفها بسهولة، نكشفها لك وفق ما أوضحه موقع "brightside" الأمريكي.

- إزالة الغبار من إطار النوافذ

تعد من الطرق البسيطة لتنظيف النوافذ، عن طريق استخدام لفافة ورق التواليت على طرف أنبوب الشفط للمكنسة الكهربائية، وبما أنها مصنوعة من الورق المقوى الناعم، يمكنك تشكيلها لتتسع داخل جميع شقوق النافذة.

- في السيارة

لتنظيف الأجزاء الداخلية لسيارتك وجعلها تبدو جديدة، استخدم عيدان الأذن لإزالة الأوساخ من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

-لوحة المفاتيح

تعد من الأشياء التي أكثر عرضة للأتربة وتساقط الطعام عليها، لذا قومي بثني قطعة من الورق اللاصق، ثم مرريها بين أزرار لوحة المفاتيح لإزالة جميع الأوساخ.

- إزالة رواسب الماء من الحنفية

يمكنك تنظيف هذه الرواسب باستخدام فرشة أسنان قديمة مع إضافة القليل من صودا الخبز، ستلاحظين أنها تبدو وكأنها جديدة.

- فتحات مكيف الهواء

قومي بلف منشفة مبللة بسائل التنظيف حول سكينة، ثم امسحي عن طريق تمرريها بين فتحات تفريغ الهواء الموجودة في التكييف.

- رأس الدش

لجعل رأس الدش تبدو جديدة فقط امزجي ربع كوب من صودا الخبز مع كوب من الخل، واملئي كيساً بلاستيكياً بهذا الخليط، ثم لفيه حول رأس الدش، واستخدمي بعض الخيوط لربط الكيس حول رأس الدش لتثبيته في مكانه، واتركيه لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

- تنظيف ستائر الشباك

هناك طريقة سهلة لتنظيف ستائر الشباك وذلك باستخدام كماشة مرنة، ثم قومي بثني قطعة من القماش المبللة حول الكماشة، ستساعد على إزالة جميع الأوساخ.

- تنظيف حامل السكاكين

املئي وعاء به الماء الدافئ وسائل التنظيف، ثم انقعي حامل السكاكين بداخله, واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم امسحي الحامل بإسفنجة نظيفة.

- التخلص من العلامات الداكنة على مشمع الأرضية "لينوليوم"

يمكنك إزالة جميع البقع من خلال استخدام ممحاة "أستيكة"، حيث تساهم هذه الطريقة في التخلص من العلامات الداكنة من مشمع الأرضيات.