منها مضاعفة المسحوق.. أشياء تؤثر على الغسالة الاوتوماتيك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتاج الغسالة الاوتوماتيك الى اعتناء بها وتنظيفها بطريقة معينة حتى تحافظ على الملابس وتنظفها بشكل جيد، ومن أشهر الأخطاء التي تؤثر على نظافة الغسالة منها كما جاءت في سي بي سي سفرة.

مضاعفة المسحوق

يعتقد البعض أنه كلما زاد وضع المنظفات في دورة الغسيل كانت الملابس أفضل نظافة، ولكن هذا ليس صحيح لأن زيادة المسحوق لا ينظف الملابس بل يسبب مشاكل مختلفة منها المزيد من الرغوة التى يمكنها سد الصرف وترسب بقايا المسحوق على الملابس وعدم التمكن من شطفها جيداً مع انتهاء الدورة.

غسيل الملابس الصغيرة بدون أكياس

فإن معظم المشكلات المتعلقة بالغسالة تتعلق بالأسطوانة الداخلية التى تتعلق داخلها الملابس الصغيرة، لهذا يمكن تجنب أهم أعطال الغسالات بالحفاظ على غسل الجوارب والملابس الداخلية داخل أكياسها مما يحافظ عليهم من الضياع وعلى الغسالة من التلف.

ملئ حلة الغسالة

مهما كانت كمية الملابس التى يجب غسلها غير مسموح بملء الغسالة فقط يجب الاكتفاء بوضع الحمولة المناسبة للغسالة ولنوعية الغسيل، لأن الحمولة الزائدة تقصر عمر الغسالة وتنهكها كما سيبقى الغسيل متسخ.

استخدام مسحوق عادي

من الأمور التي تزيد من انهاك الغسالة منها استخدام مسحوق عادي بدلا من الاتوماتيك، فطبيعية الغسالة نفسها تختلف عن الأخرى لهذا عند استخدام المسحوق العادي في الغسالة الأتوماتيك سينتج المزيد من الرغوة ولا ينظف الغسيل لأن تعامله مختلف مع الغسالة.

ترك الغسيل في الغسالة

في حال الخروج من المنزل يفضل عدم تشغيل الغسالة لتجنب ترك الغسيل بها بعد الانتهاء من تنظيفه لأن تراكمه على بعض وهو مبلل يحول رائحته إلى رائحة كريهة مما يجعله محتاج لدورة غسيل جديدة للتخلص من الرائحة كما يتلف رائحة الغسالة أيضاً.

وبالرغم من ذلك توجد قاعدة استثنائية واحدة هي إمكانية ترك الملابس المغسولة في الغسالة ولكن لمدة لا تزيد عن8 - 12 ساعة ولا يترك لمدة أيام لأنه قد يتعفن وهو مبلل