طريقة تحضير سمك المكسوف باسهل الطرق

القاهرة - سمر حسين - يُعد السمك المسكوف من الأطباق الرئيسية التي تقدّم في دولة العراق، ويُعد السمك المسكوف من أنواع السمك المشوي بالطريقة العراقية التي تتميز بارتفاع قيمتها الغذائية.

ويرصد "هن"طريقة اعداد السمك المكسوف في المنزل ،وفقا لما قدمت الشيف منال العالم،خلال برنامجها"مطبخ منال"، المذاع عبر قناة"mbc"لتحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل،عن طريق الخطوات التالية:

مقاديرسمك المكسوف

1سمكة شبوط نهري كبيرة الحجم

نصف كيلوطماطم

2بصل

معلقتين من الزيت النباتي

ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير سمك المكسوف

_تغسل السمكة ثم يشق بطنها وتنظف جيداً وتصفّى.

_تفرك بالملح وتترك جانباً.

_تشعل عيدان من الخشب و أغصان الشجر في الهواء الطلق وتترك ملتهبة

._ تغري في الأرض عيدان بطول أسياخ الشي على مسافة قدم من النار

_.يشق السمك في مكانين من جهته الخلفية (بين الجلد والعظم)

_تدهن السمكة بالزيت ثم تثبت على العودين المغروسين في الأرض على ان يكون بطنها باتجاه ألهب وتترك مدة ساعة حتى يحمرّ سطحها

_.ترفع وتشوى على جمر العيدان من الجهة الخلفية حتى تنضج تماماً.

_يقدم هذا النوع من السمك مع البصل الأخضر المفروم او البصل الجاف والطماطم المقطعة حلقات والخبز.