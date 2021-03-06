قدّمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل لازانيا اللحم والباذنجان، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل لازانيا اللحم و الباذنجان

لازانيا مسلوقة

نصف كيلو لحم مفروم

بصل مفروم

مشروم طازج

2 كوب عصير طماطم طازجة

رشة زعتر

إصبع زبده

مكعب مرق

رشة جوزة الطيب

5 كوب بشاميل

2 كوب جبنة موتزاريلا

كوب جبنة بارميزان

2 باذنجان مقطع شرائح و مشوي

طريقة عمل لازانيا اللحم والباذنجان

يشوح اللحم المفروم مع البصل والمشروم وجوزة الطيب والملح والفلفل

ثم يضاف لهم عصير الطماطم والصلصة والزعتر ومكعب المرقة والزبدة وتخلط جيدا حتى التسبيك

في بايركس توضع طبقة رفيعة من البشاميل، فوقها طبقة من اللازانيا ثم طبقة من الباذنجان

ويضاف فوقها طبقة من حشوة اللحم المفروم

تكرر الطبقات على أن تكون آخر طبقة من اللازانيا فوقها طبقة من البشاميل

ثم تضاف طبقة من الجبنة الموتزاريلا والجبنة البارميزان

وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

وتُقدم ساخنة