طريقة تحضير منسف اللحم في المنزل بأسهل الطرق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يُعَد منسف اللحم الأردني من أشهى الأطباق اللذيذة التي تشتهر بها منطقة الشام الواقعة بين سوريا والعراق، حيث يعد الطبق الوطني في الأردن، والطبق الشعبي في فلسطين.

ويرصد «هُن» طريقة إعداد منسف اللحم في المنزل، وفقا لما قدمت الشيف غادة التلي خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع عبر قناة «CBC»:

مقادير المنسف اللحم

فخدة ضاني مسلوقة مع المرق

2 معلقة كبيرة سمنة

كرة جميد

6 كوب أرز

بصل مفروم

لوز محمص

صنوبر محمص

طريقة تحضير المنسف باللحم

- في حلة على النار ضعي معلقة من السمنة، ثم أضيفي الأرز، ثم أضيفي مرقة اللحم والقليل من الملح، واتركيه حتى تمام التسوية.

- شوّحي البصل في معلقة أخرى من السمنة، ثم أضيفي الجميد بعد طحنه وبعض المرقة، ثم أضيفي اللحمة واتركيها حتى تمام التسوية ثم يرفع البصل.

- ضعي الخبز في طبق التقديم وفوقه بعض من صوص الجميد، ثم الأرز وفوقه اللحمة.

- يُقدم ساخن وعلى وجهه الصنوبر واللوز المحمص، وبجانبه بولة من صوص الجميد.