آخرهم فرجاني ساسي.. لاعبو كرة قدم شاركوا صور أبنائهم على مواقع التواصل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحرص عدد كبير من لاعبي كرة القدم على الظهور مع أبنائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعد الوسيلة الأبرز للتواصل بين اللاعب وجمهوره.

وجاء آخرهم لاعب نادي الزمالك فرجاني ساسي، إذ ظهر بصحبة نجله عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهر نجل ساسى وهو يرتدى قميص الترجى التونسى.

وفي ذات السياق، يستعرض «هُن»، أبرز لاعبي كرة القدم الذين حرصوا في الظهور مع أبنائهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حسن

حرص أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني السابق، على الظهور مع ابنته «ملك»، وهي ترتدي عباءة وحجاب، وعلّق على الصورة وقال: «عمرة مقبولة يا حجة ملك».

حازم إمام

يحرص دائما لاعب نادي الزمالك السابق، حازم إمام، على نشر صور عبر حسابه على «إنستجرام» مع ابنته.

عصام الحضري

كان شارك حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عصام الحضري، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا من احتفاله بعيد ميلاد ابنته الصغرى «شايان».

وأرفق «الحضري» تعليقًا قائلا: «حبيبة قلب بابا يا ناس شايان العسل، آخر عنقود نور بيتنا، ربنا يحفظك ويبارك فيكي يا حبيبة قلبي، كل سنة وانتي طيبة يا شايان».

عمرو السولية

يحرص عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، دائما، على مشاركة متابعيه عبر «إنستجرام» بصور له مع بناته.

حيث نشر صورة لمولودته الجديدة وأطلق عليها اسم صوفيا، بجانب شقيقتها الاولي وعلق قائلا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله بمولودة جديدة اسميتها صوفيا، اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعله قرة أعين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».