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الامارات | ديزني لاند ومتنزهات كاليفورنيا الترفيهية تستأنف نشاطها أول أبريل

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لوس أنجليس - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعطى مسؤولو الصحة في ولاية كاليفورنيا الأميركية الضوء الأخضر، أمس، لديزني لاند التابعة لوالت ديزني وغيرها من المتنزهات الترفيهية لاستئناف نشاطها بطاقة محدودة ابتداء من أول أبريل بعد إغلاق دام نحو عام بسبب جائحة فيروس .

وقالت وزارة الصحة بكاليفورنيا إن السعة ستكون قاصرة على ما يتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة.

وقال كين بوتروك ، رئيس منتجع ديزني لاند ، في بيان إن القرار يعني "إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة ومجتمعنا بأكمله".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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