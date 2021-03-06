"متخليش حد يوقفك".. 7 طرق بسيطة للتعامل مع المحبطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

غالبًا ما يكون لدى بعض الأشخاص، مواقف يمكن أن تكون مؤذية للآخرين، ويمكن أن تتراوح هذه من الإيماءات المهينة والنقد المستمر إلى التعليقات الساخرة والشتائم والرفض، هذه كلها أشكال من السلوك ليس لها تأثير إيجابي على حياتنا.

وبينما لا يمكننا منع الآخرين من التصرف بهذه الطريقة، هناك عدة طرق تساعدنا على التعامل مع الأشخاص الذين يحاولون إحباطنا، وهي كالتالي:

1- تجنب الغضب:

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون رد فعلهم الأول بعد مواجهة موقف يقلل من شأنهم هو الغضب، ولكن ينبغي علينا تجنب الغضب، وذلك لعدة أسباب، أولاً يتركنا الغضب في حالة ضعف هذا لأننا نظهر أن الشخص الآخر قد نجح في التقليل من شأننا، وثانيًا، يؤدي أيضًا إلى مزيد من الصراع عندما نتصرف بدافع الغضب، فإننا لا نفكر حقًا بوضوح، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

2- خذ وقتك للرد:

عندما تشعر أن تعليقًا أو فعلًا قام به شخص أساء إليك، فإن أفضل شيء تفعله هو أن تأخذ نفسًا عميقًا وتترك بعض الوقت يمر قبل الرد، وسيؤدي القيام بذلك إلى منحك منظورًا أكثر لما حدث للتو ويمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات أفضل وتقديم رد صحيح لمثل هذا التعليق السلبي.

3- تقبل الإهانة أو رفضها ولكن بطريقة ودية دائمًا:

يميل بعض الأشخاص إلى النقد الشديد، أو استخدام ألقاب مؤذية، أو الإشارة إلى السمات الجسدية أو الشخصية للآخرين في محاولة لإثارة نوع من رد الفعل، ومع ذلك، فإن الأمر متروك لنا لتقرير كيفية تلقي هذه التعليقات والرد عليها، ولتجنب أي تعارض وتحييد هذه الأنواع من العدوان، يمكنك استخدام الخيارين التاليين.

اقبل التعليق: دع الشخص المعني يعرف، بطريقة هادئة، أن ما يقوله صحيح وأنك على ما يرام.

ارفض التعليق: مع نهج إيجابي ولطيف وحازم، دع الشخص الآخر يعرف أن ما يقوله خاطئ، لكنه لا يزعجك.

4- اطلب تفسيرا:

في بعض الأحيان، تكون الإهانات غير واضحة ويمكن التعرف عليها، ويمكن حتى أن تتنكر في شكل مجاملات، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع وقفها، حتى في مثل هذه الحالة، كل ما عليك فعله هو طلب تفسير لماذا قال الشخص ما قاله أو ما قصده به.

5- تجاهل الشخص الذي يتنمر عليك:

إليك نصيحة مفيدة أخرى يجب وضعها في الاعتبار عندما يتجاوز شخص ما حدوده وتشعر بعدم الاحترام، ببساطة تجاهله، وبهذه الطريقة، من المحتمل أن يفهم الشخص الآخر أنك لن تقضي الوقت في تعليقاته الهجومية أو السلبية، بالإضافة إلى إنها أيضًا طريقة لإخبارهم أنه ليس لديهم أي تأثير عليك.

6- استخدم روح الدعابة لديك:

يمكن أن تكون محاربة الغضب بالفرح والفكاهة بديلاً جيدًا، لذا حوّل الاعتداءات الصغيرة إلى مواقف كوميدية من خلال الرد بنكتة على الشخص الآخر، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر.

7- حافظ على مسافة آمنة من الأشخاص السامة:

أفضل شيء نفعله هو إبعاد أنفسنا عن هؤلاء الأشخاص بطريقة صحية، ويمكننا تجنب الاتصال بهم لفترة قصيرة، أو إذا كان علينا مقابلتهم، فلا نفعل ذلك إلا في ظروف معينة حتى لا نتسبب في مواجهة كبيرة معهم، ويمكن أن تساعدنا هذه الاحتياطات في الحفاظ على صحتنا العقلية ورفاهيتنا.