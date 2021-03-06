ملكة جمال بيرو تفوز بلقب «توب موديلز» 2021 بالغردقة.. صور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فازت «إيرينا» ملكة جمال بيرو، بمسابقة ملكة جمال «توب موديلز» 202‪1 والتي استضافت فعاليتها مدينة الغردقة للمرة الرابعة على التوالي، واختتم حفل الختام مساء أمس الجمعة، وتنافس على اللقب 35 عارضة أزياء من مختلف قارات العالم وسط إجراءات وقائية احترازية من فيروس كورونا.

وأكد سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنادق المستضيفة لفعاليات المسابقة، أن فعاليات المسابقة بدأت منذ الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي، لافتا إلى أن التصفيات النهائية لاختيار أفضل «توب موديلز» في المسابقة تشمل القيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة بينها ملابس البحر والسهرة والملابس الوطنية لكل دولة وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع باقى المشاركات، ورد الفعل في المواقف المختلفة، وإجادة اللغات.

وأضاف «العتيق»، أن الغرض من تنظيم المسابقة هو تنشيط السياحة، وهي دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر دون أي تكاليف مالية. حيث يتم ترويج المسابقة لأكثر من 35 دولة عالمية تمثل الأسواق الرئيسية للسياحة في العالم المصدرة للسياحة في مصر. لافتا إلى أن عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة ووكالات أنباء عالمية سوف تغطي فعاليات المسابقة. ويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التي استضافت الحدث على أغلفة المجلات المتخصصة

وأكد عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أنه من المقرر وضع صور الفائزة بلقب «توب موديلز» على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات، وتتكون لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدد من الدول.

يذكر أن عارضة الأزياء الإسبانية «نيكول»، فازت بلقب «التوب مودلز» لعام 2020‪ ، فى المسابقة التي استضافتها مدينة الغردقة.