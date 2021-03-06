طريقة عمل خبز الصاج السوري

القاهرة - سمر حسين - يعد خبز الصاج السوري ، من أنواع العيش التي انتشرت مؤخرًا، والتي يحبها الكثيرون مع مختلف الأطعمة، فقد يميز الشاورما عن غيرها من الاطعمة فيكسبها مذاقًا متنوعًا.

ويرصد «هن»، طريقة إعداد خبز الصاج السوري في المنزل، وفقا لما قدمه الشيف حسن ،خلال برنامجه «أكلات تكات»، المذاع عبر قناة «الحياة» لتحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل ،عن طريق الخطوات التالية :

مقادير خبز الصاج السوري

ثلاثة أكواب من الطحين.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز البيكنج باودر .

طريقة تحضير خبز الصاج السوري

يتم خلط المكونات الجافة مع بعضها البعض ، حتى يكتمل التجانس.

يضاف الزيت ويتم تحريك المكونات جيدًا مرة أخرى.

يضاف الحليب ويقلب باستمرار ، ويضاف الماء إلى العجن.

ثماني دقائق من العجن ، توضع جانباً وتغطي لمدة نصف ساعة حتى تخمر.

يتم تقطيعها إلى كرات صغيرة .

تفرد قطع العجين ، ثم توضع على الصاج وتدور على كلا الجانبين حتى يصبح الخبز جاهزا تمامًا.

أضف شاورما المعدة مسبقًا ، ثم لفها وتقديمها