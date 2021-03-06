كم يحتاج الجسم من فيتامين B12؟.. أخصائي تغذية توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر «بي 12» من أهم الفيتامينات الرئيسية التي يعتمد عليها جسم الإنسان في وظائف هامة مثل تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم الجهاز العصبي، ويعتبره البعض مكمل غذائي.

ولكن يأتي السؤال، هل من المسموح تناول كميات كبيرة من الفيتامين؟، إذ ذكرت ناتالي ألين، أستاذة مساعدة إكلينيكية في العلوم الطبية الحيوية بجامعة ولاية ميسوري الأمريكية أنه من غير المرجح أن يتعاطى شخص ما الكثير من فيتامين «بي 12»، بحسب ما ذكرته لموقع «Insider» الأمريكي.

وأظهرت الدراسات الطبية عدم وجود آثار صحية ضارة من تناول مستويات زائدة من الفتيامين، سواء من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية، ولم تحدد أيضًا الأكاديمية الوطنية للطب الأمريكية مستوى أعلى جرعة مقبولة لتناول فيتامين «بي 12».

وفيتامين «بي 12» من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، إذ أنه يذوب في الماء ويمتصه الجسم بسرعة، فيتم تخزينها في الكبد وأي نسبة زائدة عن حاجة الجسم يتم إفرازها عن طريق البول حتى في الجرعات العالية، كما أنه يمكن للجسم فقط امتصاص جزء صغير من مكملات فيتامين بي 12.

فالشخص السليم الذي يتناول مكمل فيتامين «بي 12» عن طريق الفم 500 ميكروجرام سوف يمتص فقط حوالي 10 ميكروجرام.

وذكرت شيري فيتيل، أخصائية تغذية بمعهد التغذية التكاملية الأمريكي أن: «المستويات المرتفعة من فيتامين بي 12 يمكن أن تشير إلى بعض المشكلات الصحية، بما في ذلك: السرطان ومرض السكري، وضعف وظائف الكلى، ومرض الكبد».

الجرعة اليومية

الكمية الموصى بها من فيتامين بي 12 يوميًا هي نفسها لكل من الرجال والنساء لكنها تختلف حسب العمر، وهي على النحو التالي:

«0 إلى 6 شهور»: 0.4 ميكروجرام.

«من 7 إلى 12 شهرًا»: 0.5 ميكروجرام.

«من 1 إلى 3 سنوات»: 0.9 ميكروجرام.

«من 4 إلى 8 سنوات»: 1.2 ميكروجرام.

«9 إلى 13 سنة»: 1.8 ميكروجرام.

«14 فما فوق»: 2.4 ميكروجرام

وأوضحت «ألين» أن المكملات الغذائية ليست ضرورية بالقدر الكافي، لأنه يمكن الحصول على القدر الكافي من فيتامين بي 12 من الأطعمة الطبيعية.