8 نصائح فعالة تساعدك على التخلص من الشعر المتشابك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تقضي النساء ما يقرب من ساعة في اليوم في التركيز على العناية بالشعر، ومع وجود مئات الآلاف من خصلات الشعر على رأسك، قد تستغرق محاولة تمشيط شعرك وتجهيزه وقتًا طويلاً، خاصةً عندما تصطدم بعقدة شديدة.

ولكن هناك طرقًا بسيطة يمكننا من خلالها منع التشابك من شعرنا، نذكرها لكم، كما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- تقسيم شعرك إلى شرائح صغيرة:

يمكن أن يكون فك تشابك الشعر عملاً روتينيًا ومؤلماً، لذا عند التعامل مع العُقد، من الأفضل تقسيم شعرك إلى كتل أصغر قبل تمرير المشط أو الفرشاة خلاله، وإذا كان شعرك متشابكًا بشدة، فحاولي استخدام أصابعك أو مشطًا واسع الأسنان حتى لا يؤلمك كثيرًا.

2- مشطي شعرك من الأسفل إلى الأعلى:

الطريقة الأكثر شيوعًا لتمشيط شعرك هي من الجذور إلى الأطراف ولكن عند التعامل مع التشابك، من الأفضل البدء بالقرب من الأطراف لإزالة العقد، لذا ابدأي من أطراف شعرك، حيث يوجد التشابك، ثم انتقلي إلى الجزء الأوسط من شعرك، وسوف يساعد إمساك شعرك بإحدى يديكي أثناء تمشيطه باليد الأخرى على منع أي ألم ويجعل من السهل فك العقد.

3- استخدام الشامبو على فروة الرأس فقط:

عند استخدام الشامبو، من الأفضل التركيز على فروة رأسك فقط، واستخدم أطراف أصابعك لفرك الشامبو مع تدليك فروة رأسك بلطف، وتجنبي وضع الشامبو مباشرة على منتصف ونهايات شعرك لأن الشامبو يزيل الزيت من شعرك وفروة رأسك، ما يجعل الشعر عرضة للجفاف، ومع الاستمرار في رغوة الصابون والشطف، سينتشر الشامبو على الأجزاء المتبقية من شعرك، وعلى أي حال للحصول على أفضل النتائج، استخدمي الشامبو الطبيعي بالكامل والخالي من الكبريتات.

4- تجفيف شعرك بلطف:

الشعر ضعيف وعرضة للتكسر عندما يبتل، ويمكن أن يؤدي فرك شعرك بقوة ولفه بإحكام في منشفة إلى زيادة تكوين المزيد من التشابك، وبدلا من ذلك من الأفضل عصر شعرك برفق وتجفيفه بمنشفة، ثم تركه يجف بشكل طبيعي.

5- تجنبي تمشيط الشعر الرطب:

نظرًا لأن شعرك يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللاً، فمن المستحسن تجنب تمرير المشط عليه بعد الاستحمام مباشرة، وذلك لأن عند تمشيط الشعر المبلل، من المحتمل أن يتكسر شعرك، مما يؤدي في النهاية إلى عقد في مناطق مختلفة، وبدلًا من ذلك، يمكنك تمرير أصابعك برفق خلال شعرك لتنعيمه وإزالة أي تشابك.

6- رطبي بشرتك بانتظام:

تميل الشامبو وعلاجات الشعر إلى تجفيف الشعر، مما يجعله أكثر عرضة للتشابك، ولكن يعد تغذية شعرك بالزيوت الصحية أمرًا ضروريًا لإبعاد التشابك، وهناك العديد من البدائل الطبيعية والصحية التي تفيد شعرك مثل زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو وأقنعة الشعر.

7- النوم على الأقمشة منخفضة الاحتكاك:

نوع الوسائد التي تنام عليها يمكن أن يكون سببًا للعقدة التي لديكي في شعرك، ويمكن أن تترك المواد المسببة للاحتكاك مثل البوليستر والقطن شعرك جافًا ومتشابكًا، ولتجنب ذلك، يمكنك استخدام غطاء وسادة من الحرير.

8- حافظي على شعرك مرفوعًا أثناء التنقل:

من المهم أن تتذكري أن الحركة المفرطة والرياح يمكن أن تساهم أيضًا في التشابك، لذا، إذا كنت تخططين للتجول في سيارتك مع النوافذ المفتوحة يجب إبقاء شعرك مرفوعا لأعلى، وإذا كان شعرك طويلًا، فمن الأفضل أن تبقيه على شكل كعكة بدلًا من تسريحة ذيل الحصان.