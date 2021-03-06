10 أطعمة تترك بقعا على أسنانك.. منها القهوة والتوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك العديد من أنواع الأطعمة والمشروبات الأكثر شيوعًا التي نتناولها يمكن أن تلطخ الأسنان وتزيد من ظهور بقع صفراء وبنية، ما قد يجعلك تظهر بأسنان غير جذابة أمام الآخرين.

لذا نكشف لكم في السطور التالية، أبرز الأطعمة والمشروبات التي لا تجعل أسنانك تبدو نظيفة، وفق ما أورد موقعا "healthline" و"bupa".

- صلصة الطماطم:

تعد الطماطم مصدرًا رائعًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة، لكن تحتوي على الصبغة التي تسبب لونها الأحمر الغامق، ما تجعلها السبب الرئيسي لتصبغ الأسنان.

- الكاري:

من أكثر التوابل ذات اللون القوي، لذا فإن تناول الكثير منه يمكن أن يترك وراءه بقع واضحة على أسنانك.

- المشروبات الداكنة:

كالشاي والقهوة الذي يحتويان على مادة التانينات التي تجعل لون الأسنان يميل إلى الاصفرار بشكل سريع، ما قد يجعل ابتسامتك غير جيدة أمام الآخرين.

- التوت:

بالرغم من احتوائه على العديد من الفوائد الصحية، إلا أن استهلاكه بصورة منتظمة يمكن أن يضر بصحة الأسنان، فضلا عن أنه يحتوي على نسبة عالية من الصبغة تترك بقعا على الأسنان.

- الشمندر:

الشمندر غني بالفيتامينات والمعادن، لكن تناوله بشكل كبير يمكن أن يغير تدريجيا من لون الأسنان مع مرور الوقت، ليتحول إلى اللون الأحمر.

- المشروبات الغازية:

بسبب احتوائها على أحماض تدمر مادة مينا الأسنان، وبالتالي تتسبب في تكوين ثقوب داخلية بين الأسنان، بالإضافة إلى تساهم في تغير لون الأسنان وتكوين بقع داكنة على سطحها، لذا يوصي بالتقليل من تناولها.

- الحلوى:

تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تساعد في تلف مينا الأسنان، وتنشيط بكتيريا الفم، بالإضافة إلى احتوائها أيضا على ألوان صناعية تتسبب في اصفرار الأسنان مع مرور الوقت.

- مشروبات الطاقة والرياضة:

وفقًا لدراسة أجريت عام 2012، ترتبط مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية بتدمير مينا الأسنان، ما قد يساهم في ظهور البقع.

- البنجر:

تناوله بصورة دائمة يضر بحالة الأسنان، نظرا لأنه يساعد على تصبغ الأسنان باللون البني الأحمر الداكن، ما يتسبب في الظهور بأسنان غير جذابة.

- المخللات:

لا ينصح بتناولها وذلك بسبب احتوائها على أحماض تؤثر على صحة الأسنان، وتشكل ثقوبا كثيرة من الداخل، ما يزيد من سقوط الأسنان، كما أنها تساعد بشكل كبير على تغير لون الأسنان، لذا من الأفضل تجنب تناولها.