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توقعات الأبراج اليوم 6-3-2021: مفاجأة لـ الأسد ونصيحة عاطفية لـ العقرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

ينصح بالاهتمام بوضعك الصحي في الفترة القادمة، ووضع خطة للحصول على الحماية والوقاية اللازمة خاصة وأن صحتك ضعيفة.

برج الثور:

شريك حياتك يمتلك قدرة عالية على امتصاص المشاكل، لكنك تضغط علية كثيرا وسيخرج عن السيطرة .

برج الجوزاء:

احذر شخص ما يراقبك ويتحين الفرصة للوقيعة بينك وبين القريبين منك، لا تمنحه الفرصة واستمر.

برج السرطان:

إهمالك في عملك سيسبب لك الكثير من المشاكل، وسيعرض مستقبلك للخطر، حاول أن تصحح هذا الوضع سريعا، وإلا ستجني أسوأ ثماره، حاول التطوير من نفسك

بر ج اﻷسد:

ستحدث لك مفاجأة اليوم قد تكون زيارة من شخص عزيز عليك يريد اسعادك

برج العذراء:

انت مدير ناجح ولكنك تهتم بأمور لا يهتم بها غيرك عليك البعد عن التفاصيل والنظر إلى الصورة بنظرة عامة أكثر شمول من الحالية

برج الميزان:

تحكم فى أعصابك بعض الشيء، وحاول تقسيم يومك على المهام المطلوبة منك، فالتخطيط للمستقبل يخدمك فى تحقيق أهدافك

برج العقرب:

إذا كنت تحب شريك حياتك بصدق فعليك ألا تركز كثيرا مع عيوبه وأن تقيم سلوكك وتصرفاتك معه وتصلح أخطاءك، فالأنانية تضيع الحب.

برج القوس:

ممارسة تعطيك الحيوية والنشاط، حافظ عليها قدر استطاعتك، ولا تتنازل عنها خلال يومك، فهي الطبيب الذى يعالج كافة الأوجاع.

برج الجدي:

تستطيع أن تحقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة القادمة، لكن استسلامك للكسل والخمول، يجعلك تشعر بالإحباط ولا تنفذ أى فكرة من أفكار مشاريعك.

برج الدلو:

عليك اقناع شركائك في العمل بخطة التطوير الجديدة حتى يكون هناك تقارب في وجهات النظر وعليك التقدم في افكار حتى تجني ثمارها

برج الحوت:

يجب أن تهتم بالشريك بالتحدث معه فى أمور حياته ومشاكله، وشراء الهدايا المختلفة له وترديد الكلمات الرومانسية حتى يشعر باهتمامك به.

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