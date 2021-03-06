توقعات الأبراج اليوم 6-3-2021: مفاجأة لـ الأسد ونصيحة عاطفية لـ العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:
ينصح بالاهتمام بوضعك الصحي في الفترة القادمة، ووضع خطة للحصول على الحماية والوقاية اللازمة خاصة وأن صحتك ضعيفة.
برج الثور:
شريك حياتك يمتلك قدرة عالية على امتصاص المشاكل، لكنك تضغط علية كثيرا وسيخرج عن السيطرة .
برج الجوزاء:
احذر شخص ما يراقبك ويتحين الفرصة للوقيعة بينك وبين القريبين منك، لا تمنحه الفرصة واستمر.
برج السرطان:
إهمالك في عملك سيسبب لك الكثير من المشاكل، وسيعرض مستقبلك للخطر، حاول أن تصحح هذا الوضع سريعا، وإلا ستجني أسوأ ثماره، حاول التطوير من نفسك
بر ج اﻷسد:
ستحدث لك مفاجأة اليوم قد تكون زيارة من شخص عزيز عليك يريد اسعادك
برج العذراء:
انت مدير ناجح ولكنك تهتم بأمور لا يهتم بها غيرك عليك البعد عن التفاصيل والنظر إلى الصورة بنظرة عامة أكثر شمول من الحالية
برج الميزان:
تحكم فى أعصابك بعض الشيء، وحاول تقسيم يومك على المهام المطلوبة منك، فالتخطيط للمستقبل يخدمك فى تحقيق أهدافك
برج العقرب:
إذا كنت تحب شريك حياتك بصدق فعليك ألا تركز كثيرا مع عيوبه وأن تقيم سلوكك وتصرفاتك معه وتصلح أخطاءك، فالأنانية تضيع الحب.
برج القوس:
ممارسة الرياضة تعطيك الحيوية والنشاط، حافظ عليها قدر استطاعتك، ولا تتنازل عنها خلال يومك، فهي الطبيب الذى يعالج كافة الأوجاع.
برج الجدي:
تستطيع أن تحقق الكثير من الإنجازات خلال الفترة القادمة، لكن استسلامك للكسل والخمول، يجعلك تشعر بالإحباط ولا تنفذ أى فكرة من أفكار مشاريعك.
برج الدلو:
عليك اقناع شركائك في العمل بخطة التطوير الجديدة حتى يكون هناك تقارب في وجهات النظر وعليك التقدم في افكار حتى تجني ثمارها
برج الحوت:
يجب أن تهتم بالشريك بالتحدث معه فى أمور حياته ومشاكله، وشراء الهدايا المختلفة له وترديد الكلمات الرومانسية حتى يشعر باهتمامك به.