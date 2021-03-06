هل من الصحيح تخطي وجبة العشاء عند محاولة إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

"تناول كميات أقل من أجل إنقاص المزيد من الوزن"، هذا هو شعار فقدان الوزن الأكثر شيوعًا، ويبدو الأمر عادلاً بما يكفي لأن فقدان الوزن يتعلق بخفض كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وحرق المزيد من خلال الانخراط في أنواع مختلفة من الأنشطة البدنية.

إن إحداث عجز في السعرات الحرارية مهم لفقدان الوزن، ولكن هل من المقبول تخطي وجبة كاملة (نحن نتحدث عن العشاء هنا) لإنقاص الوزن؟.. هذا ما يستعرضه " timesofindia".

لماذا قد لا يكون تخطي العشاء فكرة جيدة

يقال إنه يجب تناول المزيد من السعرات الحرارية في الجزء الأول من اليوم وتقليلها في الجزء الأخير من اليوم، هذا لا يعني أنه يمكنك تخطي العشاء تمامًا على أمل أن يساعدك ذلك في تقليل بعض الأوزان الإضافية من محيط الخصر لديك، تشير دراسة إلى أن هذا يمكن أن يحدث بشكل خاطئ ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

الدراسة

كشفت النتائج التي توصلت إليها دراسة عام 2021 نُشرت في مجلة Journal Nutrients أن الأشخاص الذين تخطوا العشاء بانتظام اكتسبوا وزنًا أكبر مقارنةً بمن تناولوا وجبتهم في الليل، ستندهش من معرفة أن النوم على معدة فارغة زاد من نسبة وزن الجسم للمتطوعين بنسبة 10 في المائة خلال فترة الدراسة التي استمرت ست سنوات.

كانت هذه المجموعة من الناس أكثر عرضة للسمنة وزيادة الوزن، كانت النتائج متشابهة في حالة كل من الرجال والنساء.

كيف يؤدي تخطي العشاء إلى زيادة الوزن

كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة العشاء عادة ما يتناولون الكثير من الأطعمة غير الصحية في المساء، ونتيجة لذلك، فإنهم يشعرون بالشبع في الليل ويتخطون وجبتهم، ما لا يدركونه هو أنهم يفعلون أمر سيئ باتباع هذا الاتجاه، إن تناول الأطعمة الدهنية والكربوهيدراتية والسكرية ليس سيئًا فقط لهدف إنقاص وزنك، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى، إن تناول وجبة صحية جيدة التخطيط ليلاً أفضل بكثير من قضم الوجبات السريعة طوال اليوم، أولئك الذين يتناولون عشاءًا عادة ما يأكلون طعامًا صحيًا ويزداد احتمال التزامهم بخطة نظامهم الغذائي.

الدراسة المتناقضة

تشير الأبحاث إلى أن تخطي وجبة أمر سيء، بينما قد يساعد في التخلص من الكيلوجرامات بالنسبة للآخرين، الآراء بشأن هذه المسألة متناقضة تماما، وفقًا لدراسة أخرى نُشرت في مجلة التغذية في عام 2017، فإن الأشخاص الذين تناولوا وجبتين يوميًا وظلوا في حالة الصيام لساعات أطول انخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم بشكل ملحوظ على مدار عام.

في نفس الدراسة، وجد أن الأشخاص الذين يستهلكون معظم السعرات الحرارية اليومية في الغداء أو الإفطار، كانوا قادرين على خفض مؤشر كتلة الجسم لديهم أكثر من أولئك الذين تناولوا أكبر وجبة لهم في العشاء.

أفضل طريقة لإدارة تناول السعرات الحرارية

سواء كانت عادتك في تخطي العشاء ستؤدي إلى زيادة الوزن أو إنقاصه، فهذا يعتمد على سبب وكيفية تخطيها، إذا لم تكن حريصًا بشأن عاداتك الغذائية ولا تتناول أشياء مساء، فقد يساعدك تخطي العشاء بطريقة ما.

خطط لوجبتك بعناية ووزع السعرات الحرارية على مدار اليوم، يتخطى معظم الأشخاص الذين يتبعون الصيام المتقطع وجبة واحدة يوميًا (غالبًا العشاء) للتأكد من أنهم يستهلكون السعرات الحرارية الكاملة في نافذة الأكل، لكن يصعب عليهم البقاء في حالة الصيام لفترة أطول، لذلك يأكلون وجبات خفيفة صحية في المساء ليشعروا بالشبع.

الصيام المتقطع ليس حمية، إنه نمط تناول الطعام، والذي ثبت أنه فعال للغاية لجميع أولئك الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات، إذا كنت تخطط لتخطي العشاء فمن الأفضل اتباع الصيام المتقطع لأنه أكثر فعالية.