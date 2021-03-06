أديل تعلن انفصالها رسميا عن زوجها.. والسبب 3 مليار جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت المطربة البريطانية أديل، اليوم، انفصالها رسميا عن زوجها المدعو سيمون كونيكي الذي يبلغ من العمر 46 عاما، عقب الانتهاء من إجراءات طلاقهما، التي بدأت منذ سبتمبر عام 2019.

تفاصيل انفصال أديل وزوجها

وكان تقدم الزوجان بطلب للطلاق رسميا منذ سبتمبر عام 2019، ونص الاتفاق بينهما على أن تكون تولي حضانة طفلهما الذي يدعى «أنجيلو» البالغ من العمر 8 أعوام، مشتركة بينهما، فضلا عن تقسيم ثروة مالية قدرها 140 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3 مليار جنيه، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية

ووافق القاضي مؤخرا على طلب الزوجين، يوم أمس، حسب تصريحات إعلامية دولية، وأتى ذلك في أعقاب تقارير كشفت بأن المطربة البريطانية، اضطرت إلى استخدام وسطاء لتقسيم ثروتها البالغة 140 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 190 مليون دولار، أثناء الإجراءات.

وبحسب تصريحات إعلامية، كشفت أن الزوجان كانا قد قررا تحديد حقوقهما المالية من خلال بعض الوسطاء بينهما.

إعلان انفصال أديل عن زوجها

وفي عام 2019، أعلن الزوجان أنهما يسبران في طريقهما إلى الانفصال منذ أبريل، ومن ثم تقدما بطلب للطلاق رسميا بعد مرور 5 أشهر.

وفي أبريل 2020، وافقت محكمة في لوس أنجلوس على طلب «أديل» بالإبقاء على تفاصيل طلاقها خاصًا مع زوجها.

وخلال يناير الماضي، زُعم أن الفنانة البريطانية، أُجبرت على استخدام وسطاء لتقسيم ثروتها البالغة 140 مليون جنيه إسترليني أثناء طلاقها من «سيمون».

وكشفت المصادر أيضًا، أنه على الرغم من الانفصال، إلا أن «أديل» و«سيمون»، ظلوا ودودين مع بعضهما البعض، لكن كان عليهم استخدام الوسطاء للاتفاق على شروط معينة لتسويتهما.