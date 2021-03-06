بإطلالة مميزة.. فيفي عبده تشارك متابعيها بصورة من جلسة تصوير قديمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها خلال جلسة تصوير مسبقة، لصالح مجلة «فوج» العالمية.

وخلال الصورة، ظهرت الفنانة بفستان أبيض مكشوف الظهر، مع وضع شال من الفرو على ظهرها، وقامت بإلمام شعرها على شكل «كحكة».

ولم تضع «فيفي» أي تعليق على الصورة، حيث اكتفت بنشرها فقط.

«بشويش عليا» حكاية آخر رقصة لـ فيفي عبده قبل فقدانها الحركة

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، باتت الشائعات تطارد فيفي عبده، منذ إعلانها عن مرضها وبقاؤها في المنزل.

وفي نهاية العام الماضي، وبالتحديد يوم 30 ديسمبر، نشرت الفنانة مقطعًا، ظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة وهي ترقص على نغمات أغنية «بشويش عليا»، خلال إحدى المناسبات.

وخلال الفيديو، أطلت الفنانة مرتدية فستان أحمر طويل، ذو فتحة من منطقة الصدر، حيث نال الفيديو تفاعل الكثير من المتابعين.

خطأ طبي يُفقد فيفي عبده حركتها

وكانت كشفت الفنانة عن تفاصيل مرضها، موضحة أنها تعرضت لخطأ طبي كاد أن يدمر حياتها، وهو ما أفقدها حركتها، وذلك بعدما حصلت على حقنة، ما أدى إلى إصابتها بالتهابات في أوتار وأعصاب إحدى قدميها، وأثر سلبا على حركتها بشكل كبير.

وخلال ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، كشفت «فيفي» عن أن تلك الحقنة دمرتها وأدخلتها في أزمة صحية عنيفة، وفجأة وجدت نفسها جالسة على السرير، غير قادرة علي الحركة، بحسب وصفها.