الامارات | دراما رمضان تدير ظهرها لـ «كورونا».. والقصبي والشريف خارج السرب

شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان تدير ظهرها لـ «كورونا».. والقصبي والشريف خارج السرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على عكس المتوقع، وبخلاف السائد من حرص صنّاع الأعمال الفنية على مواكبة ما يشهده المجتمع من أحداث مؤثرة، وطرحها في ما يقدمونه من أعمال، ورغم التأثير الكبير الذي أحدثته جائحة «كوفيد-19» في العالم أجمع، وتسببها في تبدل ملامح الحياة في مختلف مجالاتها؛ الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، وتغيير سلوكيات الأفراد وعلاقاتهم مع بعضهم بعضاً، وحتى تسببها في تغيير ملامح الحياة الفنية، وصناعة السينما والدراما والبرامج حول العالم، ومع توقعات المختصين باستمرار «كورونا» فترات مقبلة، إلا أن الجائحة وتداعياتها ظلت بعيدة عن مضمون معظم الأعمال الدرامية التي أعلن عن دخولها السباق الدرامي لرمضان 2021.

وتتعدد موضوعات الأعمال في نطاق القوالب المعتادة، مثل القالب الاجتماعي والوطني والتشويق والشعبي، ما عدا عدداً محدوداً أقل من أصابع اليد الواحدة من المسلسلات، ذكر صُنّاعه أنهم حاولوا فيه مقاربة جائحة كورونا.

«كوفيد 25»

من الأعمال القليلة التي استلهمت أجواء انتشار فيروس «كورونا»، وتأثيره على العالم، مسلسل «كوفيد 25»، الذي يؤدي بطولته الفنان يوسف الشريف، وهو من تأليف زوجته الكاتبة إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

ورغم تكتم فريق عمل المسلسل على الموضوع الذي يتناوله، إلا أن عنوان المسلسل دفع الجمهور للربط بينه وبين الجائحة، وتوقّع البعض أن يمثل العمل الجزء الثاني من مسلسل «النهاية» الذي قدمه الشريف في رمضان الماضي، والذي يندرج تحت فئة الخيال العلمي، وحقق نجاحاً كبيراً، ولكن الكاتبة إنجي علاء، ذكرت في تصريحات تلفزيونية لها، أخيراً، أن «كوفيد 25» ليس خيالاً علمياً، موضحة أنه يعتمد على الصبغة الدرامية، وبه قصص اجتماعية.

وأضافت أن قصة المسلسل خيالية، إلا أن به جزءاً علمياً، وليس تنبؤاً بتطور فيروس كورونا، كما يتضمن الكثير من النصائح الاجتماعية.

في حين أوردت تقارير أخرى أن يوسف الشريف يؤدي دور طبيب يدعى «ياسين»، ويعمل ضمن لجنة متخصصة لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروسات القاتلة، ويحاول الكشف عن حقيقة الفيروسات التي انتشرت في العالم، وعودة فيروس «كوفيد 19» من جديدة ومحاولة مقاومته.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين إلى جانب يوسف الشريف، وهم: أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام.

حلقات منفصلة

العمل الثاني الذي أعلن عن عرضه في رمضان 2021، ويتناول الجائحة، هو مسلسل من بطولة الفنان ناصر القصبي، واختير اسم مؤقت هو «كورونا»، قبل أن تعلن قنوات «إم بي سي» التي سيعرض عليها العمل في بيان لها أن الاسم النهائي هو «ممنوع التجول»، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة حول تأثير فيروس كورونا على الحياة الاجتماعية، والقضايا اليومية في المجتمعين السعودي والخليجي.

في المقابل، تتنوع الأعمال المشاركة في موسم رمضان الدرامي هذا العام بين فئات مختلفة، تتصدرها الأعمال الوطنية، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الاختيار» في العام الماضي، إلى جانب الدراما الصعيدية، مثل «نسل الأغراب» و«موسى»، والدراما الشعبية مثل «ضل راجل». في حين غلب على الدراما السورية الطابع الاجتماعي، ومسلسلات البيئة الشامية.

«ممنوع التجول»

إلى جانب النجم ناصر القصبي، يشارك في بطولة مسلسل «ممنوع التجول» عدد كبير من الفنانين السعوديين والخليجيين، ومن ضمنهم فايز المالكي، وعبدالإله السناني، وإلهام علي، وحبيب الحبيب، وريماس منصور، وراشد الشمراني، وآخرون.

يغلب على الدراما السورية الطابع الاجتماعي ومسلسلات البيئة الشامية.

الدراما الصعيدية تتمثل هذا العام في مسلسلي «نسل الأغراب» و«موسى».

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